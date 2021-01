Los negacionistas marchan por Madrid en plena tercera ola: "Fuera dictadura"

Una marcha negacionista de la pandemia bajo el lema 'Por la libertad, nuestros derechos y la vida' ha recorrido este sábado las calles de Madrid en plena tercera ola de coronavirus en España.

Al grito de "fuera dictadura" y portando pancartas con mensajes como "stop a esta farsa de pandemia", los manifestantes, algunos de ellos sin mascarilla, han reclamado recuperar "derechos fundamentales y libertades".

El colectivo Humanos conscientes y libres ha convocado la marcha-concierto que se ha iniciado en la madrileña Glorieta de Atocha a las 17.00 horas hasta la Plaza de Colón. Apoyados por una veintena de asociaciones, los convocantes precisan que no pertenecen a ningún partido, por lo que este evento ha tenido "un carácter apartidista", con la reivindicación principal de recuperar "derechos fundamentales y libertades". Además, entre los puntos del manifiesto también solicitan conocer el comité de expertos que ha diseñado "las medidas restrictivas" ante la Covid-19 y reclaman "abrir un debate científico y plural" acerca de la "pandemia, el virus, los test, las vacunas, la industria farmacéutica, el uso obligatorio de mascarillas, la corrupción de la OMS y la relación de la geoingeniería, las ondas 5G con la Covid-19, enmarcadas todas en la agenda 2030".

Entre sus reclamos, también piden la "actuación" de la Justicia para que "depure responsabilidades por lo sucedido" en las residencias de ancianos y en el sistema sanitario, así como en los delitos de "homicidio por omisión del deber de socorro" y "eutanasia activa mediante sedaciones, fármacos experimentales y protocolos (como el aislamiento y la deprivación afectiva prolongados) mucho más nocivos que la propia enfermedad". Por otro lado, reclaman la "liberación de la infancia y la juventud de las actuales y deshumanizadoras normas que tanto están perjudicando su salud a nivel físico, psicológico y emocional" y piden la reanudación inmediata de la atención primaria presencial en todo el país.

Enrique Bunbury y otros personajes públicos apoyan la marcha

La marcha ha contado con el apoyo de personajes públicos como Enrique Bunbury, que no ha podido acudir presencialmente ya que ha argumentado que se encuentra grabando un concierto. No obstante, a través de un vídeo ha expresado su ánimo a la marcha. "Estamos en momentos muy complicados en los que parece que hay que recordar nuestras libertades. Hay que exigir que nuestras libertades sean devueltas. La libertad de expresión, de movimiento, de reunión. La libertad médica, que es tan importante. Y por supuesto el derecho al trabajo. Son cosas tan obvias que casi me parece una vergüenza estar repitiéndolas en voz alta", ha dicho el artista.

La IA en España supera los 800 casos por cada 100.00 habitantes

Mientras algunos siguen negando la pandemia, la tercera ola se desata en nuestro país. Sanidad notificó este viernes 400 muertes por coronavirus y 42.885 contagios diarios. La incidencia acumulada se dispara hasta los 828 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y el número total de muertos por coronavirus en España es de 55.441 personas.