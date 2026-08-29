Crisis migratoria

La militancia del PSOE se revuelve contra la gestión "insuficiente" del PSOE en la crisis de Ceuta: "Los ministros siguen mintiendo"

Melchor León, vicepresidente de la asamblea de Ceuta y diputado del PSOE ha expresado su "indignación" con la gestión insuficiente del Gobierno que, en su opinión, ha hecho crecer el malestar y la tensión entre la población de la ciudad autónoma.

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Samuel Portillo

Madrid |

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este viernes a petición propia en la comisión de Interior del Congreso para informar de la gestión de su departamento en torno a la crisis migratoria de Ceuta.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este viernes a petición propia en la comisión de Interior del Congreso para informar de la gestión de su departamento en torno a la crisis migratoria de Ceuta. | Agencia EFE

Melchor León, vicepresidente de la Asamblea de Ceuta y diputado del PSOE, ha pasado este viernes por los micrófonos de La Brújula para conversar con José Miguel Azpiroz sobre la gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad. León ha criticado duramente la actuación del Gobierno central, que considera insuficiente y tardía, y ha reclamado una mayor implicación de todas las fuerzas políticas.

El diputado socialista ha defendido la necesidad de unidad política para afrontar la situación y garantizar la dignidad de los ceutíes. En su opinión, la falta de respuesta del Gobierno está generando un caldo de cultivo que favorece la difusión de bulos y la desinformación en redes sociales que posteriormente se transforma en violencia. "Es culpa de la dejación de funciones del Gobierno de España", ha asegurado.

León también ha cuestionado el dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad y ha considerado insuficiente el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Hay más efectivos desplegados en un partido del Real Madrid o del Barça", ha afirmado. A su juicio, el Gobierno actuó demasiado tarde y, cuando lo hizo, "las soluciones han sido insuficientes".

Críticas a las cifras oficiales

El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta ha asegurado que todavía permanecen más de 10.000 migrantes en la ciudad, una cifra que difiere de los datos oficiales ofrecidos por el Gobierno. En este sentido, ha afirmado que "Los ministros del Gobierno siguen mintiendo" y ha criticado especialmente las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, después de que calificara de 'bulo' este tipo de informaciones.

León ha descrito además la situación como una "invasión por parte del Gobierno de Marruecos" y ha reclamado una respuesta más contundente por parte de España. "¿Qué miedo le tiene a Marruecos el Gobierno?", se ha preguntado, antes de defender la adopción de sanciones económicas y diplomáticas contra Rabat.

El dirigente socialista ha mostrado su preocupación por el aumento de la tensión en las calles de Ceuta y ha advertido del riesgo de que la situación termine provocando incidentes más graves. "Cada día hay más crispación social y al final va a ocurrir una desgracia por culpa del Gobierno central", ha asegurado.

Cada día hay más crispación social y al final va a ocurrir una desgracia por culpa del Gobierno central

Presiones del PSOE a sus militantes

Sobre la próxima comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, León se ha mostrado escéptico y ha dicho que no espera grandes avances. También se ha referido al comunicado difundido por el PSOE de Andalucía entre sus militantes con cargos públicos para pedirles que no participen en las movilizaciones previstas para el 2 de septiembre, al considerar que están organizadas por PP y Vox.

León ha rechazado ese argumento y ha asegurado que esa afirmación "es una mentira", según le habrían trasladado varios diputados andaluces con los que mantiene contacto.

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