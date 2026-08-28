El diputado socialista de Ceuta Melchor León denuncia amenazas de expulsión por las críticas al Gobierno: "No solo yo"

El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente primero de la Cámara, Melchor León, ha vuelto a cargar contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y ha denunciado haber recibido "presiones y amenazas" internas por sus críticas. Según ha asegurado, otros compañeros del partido también habrían recibido advertencias similares.

León se ha pronunciado después de la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la comisión mixta de Seguridad Nacional del Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo de la crisis de Ceuta. El socialista ceutí ha cuestionado los datos ofrecidos por el ministro y ha asegurado que "no es que le desmienta yo, lo desmiente la realidad".

León contradice a Marlaska sobre la situación en Ceuta

El diputado socialista sostiene que todavía permanecen más de 10.000 migrantes en Ceuta, una cifra que, según ha explicado, se desprende del número de comidas que se siguen repartiendo diariamente entre las personas que continúan en la ciudad tras el asalto masivo registrado el pasado 30 de julio.

"Aquí quedan más de 10.000 personas", ha afirmado León, en respuesta a las explicaciones ofrecidas por Marlaska sobre la situación en la ciudad autónoma.

Las críticas del diputado ceutí se suman a las que viene realizando desde hace semanas contra la actuación del Gobierno central. León ha reclamado públicamente una respuesta más contundente ante la crisis y ha cuestionado también la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Respalda a Margarita Robles frente a Marlaska

A pesar de sus críticas al Ejecutivo, León sí ha tenido palabras de reconocimiento para la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien considera la única integrante del Gobierno que, a su juicio, "desde el minuto uno dijo la realidad" sobre la situación en Ceuta.

El diputado socialista se refiere así a las discrepancias existentes entre Robles y Marlaska en torno a la información de los servicios de Inteligencia antes del asalto masivo de la frontera.

Denuncia amenazas de expulsión dentro del PSOE

Su intervención ha sido más contundente al ser preguntado sobre las presiones internas en su partido para moderar sus críticas. León ha confirmado que ha recibido "presiones y amenazas" y ha asegurado que no sería el único miembro del PSOE en esta situación.

Según su relato, algunos militantes y cargos socialistas habrían recibido advertencias para que no acudieran a las manifestaciones convocadas para el próximo 2 de septiembre, con la amenaza de abrirles un expediente que podría desembocar en su expulsión del partido.

"No solo yo", ha respondido León al ser preguntado por si otros compañeros han recibido este tipo de presiones. A continuación, ha asegurado que son "muchísimos diputados del PSOE de Andalucía" los que habrían recibido estas advertencias.

No es la primera vez que el diputado socialista denuncia este tipo de presiones. Ya el pasado 17 de agosto aseguró que desde su partido se había planteado la posibilidad de abrirle un expediente sancionador que podría terminar con su expulsión por sus críticas a la gestión del Gobierno.

León ha mantenido desde entonces un discurso especialmente crítico con la dirección socialista y ha defendido públicamente que no piensa dejar de expresar su opinión pese a las posibles consecuencias dentro de su formación. En declaraciones anteriores llegó a afirmar: "No voy a dejar de decir lo que pienso por miedo a las consecuencias dentro de mi propio partido".

No voy a dejar de decir lo que pienso por miedo a las consecuencias dentro de mi propio partido

La crisis de Ceuta ha abierto así una nueva vía de tensión dentro del PSOE, con Melchor León convertido en una de las principales voces socialistas que cuestionan públicamente la actuación del Gobierno en la ciudad autónoma.