Albares señala que la crisis en Ceuta "fue instrumentalizada" por una "internacional reaccionaria" con Elon Musk

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que la crisis migratoria registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio fue "instrumentalizada" por una "internacional reaccionaria" que, a su juicio, trató de "desestabilizar y fracturar Europa". Entre los actores señalados por el ministro se encuentra el empresario Elon Musk.

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Albares ha situado el origen inmediato de la crisis en la difusión de un "bulo" a través de las redes sociales, que habría contribuido a provocar la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. El ministro ha defendido que posteriormente este episodio fue aprovechado para construir un relato de "colapso de la seguridad" y de "amenaza civilizatoria".

Albares ha apuntado directamente al papel de Elon Musk, propietario de X, en la difusión de mensajes sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma. Según el ministro, entre el 27 de julio y el 10 de agosto, el 40% de la conversación sobre la crisis en esta red social se produjo en inglés, un dato que ha utilizado para sostener que existió una amplificación internacional del episodio.

"Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y 31 de julio fue una crisis migratoria y humanitaria en la frontera más desigual del mundo que fue propiciada por bulos y mentiras y fue instrumentalizada por una internacional reaccionaria", ha afirmado Albares, que ha acusado a este movimiento de buscar la desestabilización de Europa y de contar en España con "fuerzas satelitales" que trataron de obtener un beneficio político y partidista.

El ministro ha vinculado además esta estrategia con una supuesta "guerra cognitiva" desarrollada a través de las redes sociales y ha advertido del poder de las grandes plataformas digitales, que, según ha señalado, carecen de "cualquier control democrático".

A su juicio, uno de los principales riesgos actuales para Europa procede de quienes utilizan ese poder para atacar a las democracias y generar división.

Críticas a Italia y Dinamarca

En su comparecencia, Albares también ha reprochado la falta de solidaridad mostrada por Italia y Dinamarca durante la crisis. El ministro ha defendido que "Europa es solidaridad" y ha considerado que ambos países deben entender que no puede haber una respuesta europea a la inmigración si no existe apoyo entre los Estados miembros.

Albares ha comparado la posición de estos países con la actuación de España durante anteriores crisis migratorias, especialmente durante la llegada de migrantes a Lampedusa en 2023, y ha criticado las declaraciones realizadas por representantes de los gobiernos italiano y danés sobre la gestión española de la situación.

El ministro ha defendido, al mismo tiempo, la cooperación mantenida con Marruecos para gestionar la crisis y ha insistido en que la comunicación entre ambos países permitió facilitar el retorno de buena parte de las personas que entraron en Ceuta y evitar nuevos intentos de entrada masiva.

La comparecencia de Albares se enmarca en la ronda de explicaciones del Gobierno ante el Congreso por la crisis migratoria de finales de julio, que provocó la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta y mantiene todavía a miles de migrantes en la ciudad autónoma.