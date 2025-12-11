Marta García Aller: "Rufián está consiguiendo algo muy complicado: caerle bien a la gente"

La periodista Marta García Aller ha analizado la popularidad que está consiguiendo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras hacerse viral por sus discursos en el Congreso y su gestión de las redes sociales.

La izquierda española atraviesa un momento complicado en el que políticos como Rufián están consiguiendo "caerle bien" a la gente con sus discursos más pegados a lo que importa a la ciudadanía: precios, vivienda, salarios...

Marta García Aller cree que es "muy difícil" conseguir caerle bien a la gente en estos tiempos. "No sabría nombrar otro político en el que encuentre gente que habla bien de él sin tener ningún interés en votarle en un momento de vivir la política como trincheras. A Yolanda Díaz no le pasa", ha dicho.

"Hay muchos políticos sobreactuando en redes"

La periodista señala la buena gestión que hace Rufián de las redes sociales como otro de los motivos de su éxito: "Se le da bien". "Otros están sobreactuados en redes, pero a Rufián se le da bien", ha asegurado.

"Tiene una gestión de estos saboteadores como Vito Quiles, que van buscando a la puerta del Congreso la confrontación directa, él ha tenido la audacia de llevarlo a su terreno. Se han viralizado varios vídeos y tampoco hace falta mucho más ahora para caer bien a la gente. Y lo ha gestionado bien", ha explicado la periodista.

Además, Alsina ha puntualizado que Rufián tiene mucho tirón, no ya entre el público independentista, que igual es donde menos tirón tiene, sino entre el público de izquierdas, no socialista, que entiende que está haciendo discursos que conectan con él porque es Rufián.

"Yo ya no le escucho hablar de la independencia y de la república catalana y se olvida de ello y habla de los precios y de el coste de la vivienda y de cómo esos son los problemas que realmente pueden tumbar a un gobierno, porque los ciudadanos no ven que aporte soluciones", ha afirmado.