Marlaska rebaja los requisitos de acceso al GEO y facilitar así la entrada a mujeres

Cambio en la Policía Nacional. La Dirección General, dependiente del Ministerio del Interior, va a rebajar por primera vez los requisitos en las pruebas físicas para acceder al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Se trata de una "apuesta personal" del ministro Fernando Grande-Marlaska en su empeño por conseguir que todas las unidades policiales tengan presencia femenina, según aseguran fuentes policiales a The Objective. El cuerpo de élite de la Policía aún no cuenta con mujeres entre sus unidades.

El Consejo de Policía aprobó a finales del pasado mes de septiembre el borrador del concurso de méritos para las 17 vacantes existentes en el Grupo Especial de Operaciones. Entre las novedades se encuentra:

La oferta de cuatro plazas más que en la anterior convocatoria.

que en la anterior convocatoria. La modificación de pruebas físicas y de algunas marcas que los aspirantes deben superar para acceder a este Cuerpo.

Una serie de cambios que se propusieron desde la Dirección General también para "homogeneizar" las pruebas de acceso con "las de otras unidades similares, como la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil", explican las fuentes consultadas.

El GEO está pasando por momentos muy complicados

La unidad de élite de la Policía Nacional está pasando por momentos muy complicados. Al menos es lo que se traduce por varias circunstancias, nacidas a partir de la llegada de un nuevo jefe: discrepancias con el nuevo comisario, polémica con las pruebas de acceso, y dos temas relacionados con la exitosa serie que realizó Amazon Prime Video: la marcha del inspector Pelayo y las dudas sobre una segunda temporada. Según informa el diario El Mundo.

A juicio de algunos agentes, rebajar requisitos y marcas en las pruebas irá, a largo plazo, en detrimento de la operatividad del cuerpo de élite. "Esta el personal operativo muy enfadado con este asunto. No es facilitar el acceso a la mujer, es ponerlo en bandeja. Esto no trata de derechos o igualdad, sino de llevar a cabo funciones muy concretas", sostienen fuentes a The Objective.

Marlaska respalda "medidas de acción positiva" para aumentar la presencia de la mujer en la Guardia Civil

El ministro del Interior ha respaldado y aplaudido este domingo en León la apuesta de la Guardia Civil por la aplicación de iniciativas de acción positiva para aumentar el número de mujeres en el cuerpo.

"Es el único camino posible para permitirnos adecuar la presencia femenina en la Guardia Civil a la sociedad a la que sirve", ha asegurado en referencia a las medidas anunciadas recientemente, entre ellas la de reservar un porcentaje de hasta el 40% de plazas para mujeres en futuros procesos selectivos de la institución.

"La carrera profesional de la mujer en la Guardia Civil está lastrada por diversas circunstancias, y la más evidente es la dificultad de compaginarla con una plena vida privada. Es hora de soltar lastre y de permitir un acceso real y efectivo", ha asegurado el ministro durante su discurso en la celebración de los actos centrales de la patrona de la Guardia Civil.