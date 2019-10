Marlaska defiende la actuación policial en Cataluña: "No me consta que ningún protocolo se haya vulnerado"

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en una entrevista radiofónica la actuación policial en Cataluña, tanto de los Mossos como de Policía y Guardia Civil . Ha dicho que no le consta que se haya vulnerado ningún protocolo de actuación.

"Me consta el ejercicio de la violencia con nuevos parámetros de una gravedad manifiesta por parte de unos individuos donde subyace el independentismo violento radical", ha dicho.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha destacado que el movimiento independentista es en su mayoría pacífico, pero ha resaltado que se ha producido una "violencia callejera de intensidad importante", ante la que ha defendido la actuación policial.

Ha lamentado las lesiones a manifestantes --cuatro han perdido un ojo-- pero ha resaltado que éstas no determinan la proporcionalidad de la actuación de los cuerpos policiales, que se fija "por su respuesta a la violencia ejercida" hacia éstos.

Preguntado por si revisarán protocolos, como los de uso de balas de goma, ha resaltado que ya se realiza una evaluación de todos los protocolos de forma continua y no se ha detectado ningún motivo para revisarlos: "No hay ninguna razón más allá".

Sobre si había policías entre los manifestantes, ha dicho que había las personas "que fueran necesarias para garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos" y proceder en su caso a identificaciones y detenciones y, sobre la posibilidad de revisar atestados policiales, ha recordado que la prisión preventiva la acuerda un juez y no el cuerpo policial.

Ha insistido en que, cuando comparó la violencia en Catalunya y el País Vasco, se refería a la violencia callejera y a los enfrentamientos con la policía, y ha rechazado equiparar la desobediencia civil con el terrorismo --sobre la investigación a Tsunami Democràtic, ha dicho que estudian hechos y conductas y no declaraciones--.

Declaraciones de Carmen Calvo en Más de uno

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, sobre si Bélgica no entrega al expresidente del Govern Carles Puigdemont, ha dicho que no le causa sorpresa porque la UE es un marco que se guía por los principios de mutua confianza, los mismos principios y ordenamientos jurídicos homologados.

"Todos los jueces tenemos que conocer que somos jueces europeos, no somos jueces belgas, no somos jueces españoles, no somos jueces franceses. Somos jueces de la UE, aplicamos primero el derecho de la UE", ha dicho, y ha señalado que la confianza mutua puede verse afectada.

