Carmen Calvo afirma en Más de uno que el Gobierno no entendería que Bélgica no entregara a Puigdemont

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegura en Más de uno que desde el Gobierno de España no entenderían que "el Estado belga no entregue a quienes están huidos de la justicia española" y afirma que entre estados tienen que colaborar, por lo que tomarían sus decisiones.

Carles Puigdemont

Durante su entrevista en Más de uno, Carmen Calvo ha explicado que una vez conocida la sentencia del procés, desde el Gobierno "no entenderían que el Estado belga no reconozca la plenitud de la democracia española", por lo que deberían entregar a los huidos de la justicia, entre ellos, el ex presidente del Gobierno Catalán, Carles Puigdemont. Por ello, confirma que si Bélgica no colabora con España, el Gobierno socialista tomaría sus decisiones, pero no aclara qué medidas serían.

Asimismo, confirma que impugnarán la votación del Parlament sobre la sentencia del procés, ya que "es un juicio que se ha echo "con todas las garantías".

CDR

En cuanto a la información de que los CDR reportaban directamente sus acciones a Puigdemont, la vicepresidenta del Gobierno apunta que ha sido fácil constatar que "la violencia ha sido minoritaria pero organizada", por lo que los "Servicios de Investigación y Seguridad y Servicios de Inteligencia están haciendo su trabajo para saber cómo se han organizado y a quién responden".

play

Así que asevera que en cuanto esas investigaciones se puedan poner a disposición de las órdenes judiciales lo harán. "Nos corresponde investigar y poner a disposición de la justicia lo que encontremos que ha podido estar organizado", dice y añade "no va a quedar impune en lo que este Gobierno termine las investigaciones".

Asimismo, denuncia que el presidente catalán, Quim Torra, está tolerando esa violencia, animando desde la Generalitat la situación de tensión de la que es responsable.

Cataluña

Sobre su relación con el Gobierno de la Generalitat y, en concreto, con Pere Aragonés, Calvo confiesa que su interlocución es constante y que cuando ve que se están extralimitando le dice: "vicepresident, por ahí no lo veo". Además, comenta que el gobierno no descarta ninguna medida excepcional antes de las elecciones.

También acusa a Torra de no entender que su función es ser presidente de todos los catalanes, al igual que Sánchez "es en este momento quien simboliza también a todo el poder ejecutivo". Por lo que denuncia que Torra haya decidido ir a las manifestaciones, y que "el campo independentista, hace mucho tiempo que dejó desde las instituciones de considerar que la inmensa mayoría de los catalanes no es independentista".

ANC

La vicepresidenta del Gobierno también se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en las que valora positivamente los altercados en Cataluña porque dan visibilidad al movimiento independentista, "la violencia no conviene nunca", recuerda Calvo.

Y vuelve a eludir a la responsabilidad de Torra, "su principal función es garantizar la seguridad en Cataluña, no puede animar a la situación que provoque inseguridad o enfrentamientos en Cataluña". "Lo que hace cada día es poner el foco sobre los mossos", protesta.

Carta Rabassa

Sobre la carta que ha escrito el concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Rabassa, en la que se ha dirigido al comisario jefe de la Policía Nacional para decirle que se marchen de la Vía Laietana, Calvo responde "no ofende quien quiere" y apunta "una carta para decir que se vaya la Policía de un territorio de España es un mal chiste, démosle el sitio que tiene".

Y llama la atención sobre la "altura de miras" que tuvo el PSC al evitar que llegase al Ayuntamiento de la ciudad Condal un alcalde independentista.

Exhumación de Franco

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno afirma que España es el segundo país del Mundo de desaparecidos, datos que Carlos Alsina desmonta, y que el primer paso, según todos los expertos, era exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Un lugar, según comenta, donde se le iban a hacer homenajes.

Además, manifiesta que el Papa Francisco no se puso de perfil, "creo que como es argentino, quizá entendía muy bien que el Gobierno de España no quisiera tener ahí al dictador" y observa que "ahora la gente está mucho más cómoda" después de haber estado tanto tiempo callada.

Sobre la presencia de los medios, recuerda que no era evitable, "no teníamos ningún interés en obstaculizar el derecho a la información" y que desde el Ejecutivo "no querían opacidad sobre un asunto que era importante".

Por otro lado, en cuanto a la exhumación de Queipo de Llano de La Macarena en Sevilla, la vicepresidenta menciona que se tiene que cumplir la ley de Memoria Histórica en Andalucía.

Vídeo de la entrevista completa a Carmen Calvo