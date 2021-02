Margarita Robles: "No me gustan aquellos que en el Gobierno están instalados en el protagonismo personal"

Margarita Robles ha defendido en Al Rojo Vivo la labor de las fuerzas policiales y ha señalado que la violencia "no es aceptable" en una democracia "plena". En este sentido, se ha referido a los altercados tras la detención de Pablo Hasél: "No entiendo que desde la democracia se justifique la violencia".

Además, la ministra de Defensa ha destacado que no comparte el "silencio" de "algunos": "No comparto el silencio de algunos ante la violencia. No puedo haber complicidad, silencio hacia la violencia".

Sobre las palabras de miembros de Podemos, Robles afirma que el Gobierno modificará la ley de libertad de expresión, pero los servidores públicos deben tener claro que la violencia no es admisible. Cada cual que diga lo que quiera".

"La señora Belarra no está muy informada"

Robles también ha lanzado un mensaje a Ione Belarra tras las palabras de la secretaria de Estado para la Agenda 2030 acerca de la democracia: "Me sorprende que Ione Belarra tuiteé en horas de trabajo y quizás por eso no sabe nada de venta de armas a Yemen".

Por último, se ha referido a las acusaciones al Ejército de presuntos actos fascistas en cuarteles: "Un responsable como Rafa Mayoral no puede acusar de eso al Ejército, no es verdad. Está muy poco enterado de lo que pasa en los cuarteles. Y lo usa para condenar la violencia de estos días. Es rebuscado que haga eso".