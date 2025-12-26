Mamen Mendizábal ensalza a Rufián: "En la izquierda ahora mismo es el rey"

La crisis que está atravesando la izquierda en España es evidente. El varapalo sufrido por el PSOE en las elecciones en Extremadura unido al mal augurio que le dan en las encuestas en las próximas citas electorales tanto a este partido como al resto de signo progresista, ha hecho crecer la preocupación a los afectados y empiezan a verse los movimientos.

En el PSOE, la debacle electoral en Extremadura se atribuye no sólo a la fallida elección de Gallardo como candidato sino también a las políticas de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. Ya hay algunas voces del socialismo, como la de Jordi Sevilla, que se han revuelto contra el liderazgo populista de Pedro Sánchez.

Esta situación evidencia el descontento no sólo con la figura de Sánchez sino con el papel de la izquierda en general incapaz de contener el crecimiento de la ultraderecha, que ha doblado su representación en Extremadura.

Rufián ¿rey de la izquierda?

En este contexto, según publica El Confidencial, IU, Más Madrid, los comunes y Sumar han creado un "grupo de trabajo" para construir una nueva izquierda de cara a las próximas elecciones generales. Se trata de un proyecto "por definir", como ha explicado Nacho Cardero en la tertulia de Más de uno, pero que es una reacción ante el derrumbe del partido socialista.

En este punto, Mamen Mendizábal, ha comentado que este proyecto es "contrario a la propia izquierda" porque es difícil que este espectro aglutine a toda la izquierda en una misma formación y ve muy difícil que un proyecto de esta índole no esté liderado por Gabriel Rufián, porque "en la izquierda Rufián ahora mismo es el rey".

A esto le ha respondido Joaquín Manso que "habría que ver si efectivamente Rufián es el rey en Cáceres o en Huelva" y que difícilmente podrá presentarse como adalid de la justicia social el que es uno de los representantes de la izquierda insolidaria

Mendizábal ahonda en su afirmación y señala que el portavoz de ERC ha conseguido "trascender a las siglas de su partido" y que es una figura representativa en sí misma y eso "es un fenómeno muy curioso".