Un juzgado abre diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación de Alberto Casero

El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha incoado diligencias tras el lío en la votación de la reforma laboral que salió adelante con un voto de diferencia. El diputado del PP, Alberto Casero, votó a favor de la misma. Alegó que se había producido un error informático al emitir el voto telemático desde su casa, por lo que se desplazó al Congreso, pero no le dejaron entrar en el hemiciclo.

El denunciante había solicitado a la Guardia Civil que accediera al domicilio del diputado del PP Alberto Casero, quien dijo haber tenido problemas técnicos en la votación telemática. También había requerido a la Benemérita que acudiera al Congreso de los Diputados "para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios".

"No ha lugar en este momento"

La Fiscalía presentó un informe en el que se opuso a las diligencias solicitadas al no considerarlas urgentes. Ante esto el juez ha estimado que "no ha lugar en este momento a la diligencia solicitada". Para los registros que exige la denuncia se necesita autorización del diputa y un auto judicial que no se base "en meras sospechas como alude la denuncia".

Asimismo, ha señalado que para personarse en el Congreso de los Diputados es necesaria la autorización de la Presidenta del Congreso, conforme al artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algo que "tampoco consta en este momento". Por ello, mo considera urgentes las diligencias aunque eso no significa que en el curso del procedimiento no se pueda acordar dicha diligencia.

La denuncia ha sido presentada por un abogado que ya ha presentado al menos dos denuncias en los juzgados madrileños contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos. Ambas fueron archivadas.