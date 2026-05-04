La Justicia absuelve a Pilar Baselga, la tertuliana que llamó 'Begoño' a Begoña Gómez: "No es por sí solo injurioso"

El juzgado de lo penal número 22 de Madrid ha absuelto a Pilar Baselga, la profesora, historiadora del arte y tertuliana que en noviembre de 2022 llamó 'Begoño' a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, no ha quedado acreditado un delito de injurias graves que atente contra el honor.

"El término 'Begoño' no es por sí solo injurioso, a no ser porque se pretenda poner en duda el género de la querellante, pudiendo ser considerado, como alega en su informe la propia acusación particular, una gracieta, que vendría amparada por el prevaleciente derecho de crítica y por concurrir el 'animus iocandi' en el supuesto de autos, es decir, el humor satírico", dice la sentencia.

La sentencia considera probadas las afirmaciones hechas por Baselga en el programa 'Los intocables' sobre las "sospechas" acerca de que 'Begoño' era Begoña Gómez, el uso del término "esposo" o que a Gómez la habían tendido una trampa y estaba involucrada "en una cuestión de narcotráfico en Marruecos" y por eso fue despedida de la Universidad Complutense.

La jueza recuerda que Begoña Gómez no declaró en el juicio

Sin embargo, la justicia no considera acreditado que la expresión 'Begoño' suponga "un menoscabo al honor" y por eso, aunque los hechos son "atípicos", no tienen "relevancia penal". El letrado de Begoña Gómez pedía para Baselga una multa de 21.000 euros por un presunto delito de injurias graves y una indemnización de 20.000 euros.

La jueza, además, apoya esta decisión en que Begoña Gómez no declaró en el juicio, una "ausencia" que no permite contar "con un relato personal y directo, que permita concluir que las expresiones ocasionaron un impacto en su reputación". Además, añade, que es "un personaje público", por ser la esposa del presidente del Gobierno.

El PSOE se queja de la decisión de la jueza

El PSOE se ha pronunciado tras conocer la sentencia y ha mostrado su disconformidad. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha publicado un mensaje en X donde muestra su incredulidad por la decisión. "A ver si lo entiendo. Una agitadora ultra relaciona sin pruebas a Begoña Gómez con el narcotráfico ¿y aquí no pasa nada? ¿Todo vale para atacarnos?"

Torró ha vuelto a traer la frase de José María Aznar, "el que pueda hacer que haga", para criticar que "hay quien se lo tomó muy en serio" y ha avisado: "Ya les advierto que no van a poder con nosotros".

Asimismo, el partido socialista, desde la cuenta general en la misma red social, ha lamentado que "la deshumanización y la calumnia" no son castigadas si proceden "de la derecha ultra o de la ultraderecha", sino que "al contrario, tiene premio, todo vale contra es Gobierno progresista".