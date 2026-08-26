Junts exige el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña tras la crisis migratoria

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, anunció este miércoles que su partido ha registrado de nuevo su propuesta de ley de traspasar las competencias a Cataluña en materia de inmigración. Todo esto ocurre en pleno debate por la gestión del gobierno central de la crisis migratoria sucedida en Ceuta tras la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos. Así lo destacó Nogueras, a lo que consideró que Cataluña tiene que asumir la total responsabilidad sobre "decisiones que se están tomando a Madrid" en materia migratoria.

Por esta parte, nogueras lamentó que en Cataluña no se dispone "ni de las herramientas ni los recursos necesarios para poder asumir y ejercer esta responsabilidad de la manera que se merecen los catalanes". Por ello, para Junts, Cataluña tiene que "tener el control de la inmigración".

"Ejecutar órdenes de expulsión con rapidez"

Tras la propuesta de ley de Junts, Nogueras afirmó que Europa está asumiendo que hacen falta "dos cosas". La primera garantizar la integración de las personas que migran a un lugar y, la segunda, es que hay que ejecutar órdenes de expulsión con la máxima rapidez.

En este marco, Nogueras señaló que las políticas españolas en esta materia "van en dirección contraria a toda la Unión Europea" y puso de ejemplo la "regularización masiva" de inmigrantes que en su opinión ha superado "ampliamente" las previsiones. Con todo esto, Míriam Nogueras señaló que en un principio se habló de 500.000 personas y ha terminado habiendo casi 1,2 millones de solicitudes de las que aseguró que los responsables de esto "están en Madrid". "Hoy decide Madrid y nosotros queremos que quien decida sea Cataluña y los catalanes", sentenció Nogueras.