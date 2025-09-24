Marta García Aller, sobre el discurso en contra de la inmigración de Miriam Nogueras: “Es el mismo de Vox”

La periodista Marta García Aller ha valorado en los micrófonos de Más de Uno los discursos utilizados por Junts, en especial por su portavoz, Míriam Nogueras, durante la pasada sesión plenaria en la que se tumbó el traspaso de competencias en materia de migración a Cataluña. García Aller ha subrayado que fueron "xenófobos" y que vincularon la "inmigración con delincuencia", por tanto, desde su punto de vista, si la formación de Puigdemont sustituye "catalanidad por hispanidad" al hablar de identidad, su discurso es "el mismo de Vox".

No obstante, la periodista ha señalado que estos discursos no son nuevos, puesto que "ya estaban en el preámbulo de la ley", es decir, "desde marzo". Por consiguiente, le ha reprochado al PSOE que entonces ya compró "el marco de demonizar a la inmigración", así como el de "autóctonos como amenazados por los de fuera". Del mismo modo, García Aller ha atisbado el cambio de objetivo de Junts, ya que antes "los de fuera eran los castellanos", y ahora "está yendo un poco más abajo del Estrecho". "Peroel discurso es el mismo", ha ratificado.

Por otra parte, ha puesto de manifiesto que Junts lleva defendiendo "mucho tiempo" posturas de "supremacismo catalán", el cual entiende a los inmigrantes "como mano de obra barata", la cual "no puede ir al médico si se pone mala", puesto que "ya está rompiendo Cataluña". "Aquí los queremos que trabajen y a poder ser barato, pero que no se les ocurra ponerse malos o llevar a sus niños al cole porque entonces ponen en peligro la identidad catalana", ha concluido.