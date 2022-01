José Manuel Albares dice que "España no se esconde" ante la situación crítica como la que vive Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que "España no se esconde" ante la crisis que enfrenta a Rusia y Ucrania, al tiempo que ha insistido en que sigue habiendo margen para el diálogo.

España no se esconde y el Gobierno actúa tal y como quieren los españoles

En un desayuno informativo ha asegurado que "en estos momentos de tanta tensión en el mundo por el covid y por la situación tan crítica que se vive en Ucrania, España no se esconde y el Gobierno actúa tal y como quieren los españoles". España "es un país que apuesta por el diálogo y la democracia", ha añadido.

Asimismo, ha reconocido que ante la actual crisis entre Rusia y Ucrania la comunidad internacional está "conteniendo la respiración" pero ha insistido en seguir apostando por la vía del diálogo para lograr la desescalada. "Pero diálogo no es negociación", ha recalcado.

Además, ha advertido que es "inaceptable" pretender "volver atrás" a la época en la que "un país dictaba a otro qué esquema de seguridad podía tener, quien podían ser miembros de una organización determinada". "No es así como se ha conseguido la paz y el progreso en Europa", ha subrayado.

Europa "es progreso y paz" y los europeos han dejado claro que están unidos en esta crisis, ha sostenido Albares, que ha aprovechado para lanzar un mensaje, dirigido tanto a Rusia como en menor medida a Estados Unidos, de que el futuro del continente "no se puede decidir sin nosotros los europeos".

Albares responde a las críticas de Podemos que las directrices en política exterior las marca Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido a las críticas de Podemos sobre la postura de España con Ucrania, que la política exterior la marca el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Albares se ha pronunciado sobre las diferencias entre los socios del Gobierno de coalición a raíz de la decisión de España de enviar dos barcos en una misión de la OTAN por la amenaza de Rusia sobre Ucrania.

Al ser preguntado si se había producido una crisis en el Ejecutivo con Podemos, José Manuel Albares ha precisado que la acción exterior de España la marca el presidente del Gobierno y ésta se expresa todos los martes en las decisiones del Consejo de Ministros lo que, a su entender, demuestra la cohesión del Ejecutivo.

El titular de Exteriores ha dejado claro que si el diálogo con Rusia sobre Ucrania "no diera sus frutos", España estará junto a sus socios europeos y de la OTAN "unidos en la disuasión". Aunque no ha querido hacer política ficción y ha pedido no anticipar escenarios que "no están ahí" ya que es el "momento del diálogo.