José Bono colabora con empresas militares y constructoras que han logrado contratos millonarios de Defensa y Transportes

José Bono asesora a dos empresas militares y otras dos constructoras que se han llevado adjudicaciones de contratos del Gobierno u otras administraciones del PSOE, según informa El Confidencial. El exministro habría facturado 675.813 euros en ingresos de 2025 a través de una sociedad por ejercer como lobista para dichas compañías.

Por ejemplo, según esta información, algunas de las mercantiles a las que Bono ha prestado servicio son Construcciones Sarrión, Gévora Construcciones, Tecnove o Escribano Mechanical & Engineering. Todas ellas tienen vínculos con Defensa y Transportes, mientras que de la última, que produce vehículos y tecnología militar, Indra posee un 14,3%.

Asesoría y ayuda a empresas para acceder a los ministerios

Como señala El Confidencial, el exministro se encarga de mediar entre empresas que no tienen la capacidad de acceder a los ministerios con tanta facilidad. En el caso de Construcciones Sarrión, acaba de lograr un contrato de Transportes por valor de 17,3 millones de euros para acondicionar la N-340 que da acceso al Puerto de Algeciras.

Se trata de un solo ejemplo de las compañías que ha asesorado Bono, todas ellas con contratos millonarios adjudicados por los ministerios: Gévora Construcciones obtuvo concesiones de Adif y de la DGT, aunque niegan cualquier pago a Bono en una conversación con El Confidencial.

El nombre de Bono ya aparecía incluso en una agenda intervenida a José Luis Ábalos por parte de la UCO, en dos encuentros con Koldo en abril y julio de 2021. El contenido de dichas reuniones no se llegó a desvelar, pero la información cita a fuentes de Transportes para asegurar que el exministro pidió a Koldo la concesión de contratos para las compañías que contaban con sus servicios.

Las sociedades de Bono y el salto en pandemia

Bono utilizaba incluso como domicilio social de sus sociedades Joasa 2012 SL (por la que recibe la mayor parte de sus ingresos) y Tojsama 14 SL las oficinas de Madrid de Tecnove, que llegó a facturar 50,1 millones de euros en 2024, último año declarado en sus cuentas. El Confidencial cita los contratos que logró con la Residencia Militar del Ejército de Tierra en Ronda (servicios de restauración, bares y cafetería) o el Hospital Central de la Defensa (por mantenimiento de jardines y viales).

La influencia del exministro llega más allá en Escribano Mechanical & Engineering, donde Bono llevaría un rol de estratega de dirección, tratando de vender armamento y equipamiento militar a Guinea Ecuatorial, concretamente al mandatario Teodoro Obiang. Pero fue en la pandemia cuando logró ingresos más cuantiosos al ser elegida por el Gobierno para ensamblar nuevas unidades de respiradores. La tarea a priori sería sencilla, ya que recibía las piezas terminadas, aunque se llevó 36 millones de euros por ello, mientras que en 2025 tuvo unos ingresos de más de 488 millones.

Por último, El Confidencial cuenta que la Guardia Civil ha adjudicado esta misma semana a dicha compañía un contrato de 61,7 millones por el mantenimiento de los sistemas de vigilancia de las costas de España. Además, Joasa 2012 habría realizado más de un millón de euros en pagos a Bono en 2022.