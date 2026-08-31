Joaquín Manso alerta del riesgo para Ceuta: "Lo más preocupante es la erosión de su percepción como ciudad española"

Durante la primera tertulia de la temporada de Más de uno, programa conducido por Rafa Latorre en su tramo informativo, Joaquín Manso ha querido poner el foco en la situación de Ceuta y en el papel desempeñado por Marruecos durante la crisis migratoria.

Durante su intervención, Manso ha señalado que no se puede afirmar de forma categórica que Marruecos estuviera detrás del ataque, aunque ha considerado difícil pensar que las autoridades marroquíes no fueran conscientes del movimiento de miles de personas hacia la frontera.

Manso ha recordado que una de las principales fuentes de influencia geopolítica de Marruecos es precisamente su condición de "garante de la frontera entre África y Occidente", lo que le proporciona una importante infraestructura de vigilancia fronteriza. "Es difícil imaginar que un movimiento de decenas de miles de personas no hubiese sido detectado por esa infraestructura", ha apuntado, antes de añadir que, como mínimo, pudo haberlo "favorecido o tolerado".

El periodista también ha destacado que Marruecos trató de aprovechar políticamente la situación, al reclamar la "unidad marroquí" de Ceuta y Melilla de manera prácticamente simultánea al desarrollo del que ha definido como un "ataque híbrido" contra España.

El riesgo para Ceuta: que deje de percibirse como una ciudad viable

Sin embargo, para Manso, la principal consecuencia de la crisis no se encuentra únicamente en las imágenes del asalto a la frontera, sino en el efecto que la situación puede tener sobre la percepción de Ceuta y sobre la confianza de sus habitantes en el futuro de la ciudad.

El director de El Mundo ha llamado la atención sobre varios términos escuchados durante el programa por parte de personas de Ceuta, entre ellos "abandono" y "normalidad". A su juicio, estas expresiones reflejan precisamente uno de los objetivos que puede haber conseguido el ataque híbrido sufrido por España.

"Lo más preocupante es la erosión de la percepción de Ceuta como una ciudad española y europea viable", ha afirmado Manso. En su opinión, el Gobierno y el conjunto del Estado deben actuar de forma urgente para evitar que esa percepción se consolide.

Manso ha advertido de que prolongar durante demasiado tiempo una situación de excepcionalidad podría tener consecuencias especialmente graves para la ciudad autónoma. "Ceuta va a empezar a aparecer como una anomalía territorial cuya estabilidad depende de Marruecos", ha señalado. Esto, a su juicio, podría terminar provocando una pérdida de confianza en el futuro de la ciudad.

Por ello, ha situado este elemento por encima incluso de la dimensión simbólica de las imágenes del asalto fronterizo. Para Manso, el verdadero alcance del episodio se encuentra en la posibilidad de que termine erosionando la consideración de Ceuta como territorio español y europeo estable y viable.