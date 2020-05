Inés Arrimadas: "España no puede salir este mismo sábado del estado de alarma"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas , ha reconocido en su intervención en el Congreso de los Diputados que "España no puede salir este mismo sábado del estado de alarma" y ha defendido que su partido vaya a votar a favor de la prórroga del estado de alarma.

Inés Arrimadas ha acusado al Gobierno de llegar tarde a la pandemia y ha dicho que el Ejecutivo ha cometido graves errores. Ha dicho que desde el principio su partido ha intentado ser útil y ha asegurado que "hemos ido leales y hemos tenido sentido de estado y solo hemos tenido un objetivo: salvar vidas y salvar empleos".

A pesar de su voto a favor de la prórroga del estado de alarma, Arrimadas ha reconocido que "son y seguirán siendo críticos con el Gobierno". "No creo que haya un solo español que no sepa lo que pienso de este Gobierno, pero hoy no se vota la investidura del señor Sánchez".

Ha reconocido que "lo que estamos haciendo hoy es votar si este mismo estado de alarma decae este sábado y se pueda salir sin control, se produzca la caída de los ERTEs... Ha apuntado que han abierto negociaciones para evitar problemas a los españoles.

Por otro lado, ha dicho que confía en la palabra de Sánchez y asume la responsabilidad de Ciudadanos en el voto a favor de la prórroga del estado de alarma. Además, ha pedido a Sánchez que extienda la obligatoriedad del uso de las mascarillas, no solo al transporte.

