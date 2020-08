El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha sido tajante y se ha puesto serio para dejar claro que los padres no deben dejar que sus hijos acudan al centro escolar si tienen algún síntoma. Respecto a este tema ha concretado que serán las CCAA quienes propongan sanciones.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado enfadado tras una pregunta sobre la vuelta al cole y el supuesto de que algún alumno acuda con síntomas. La pregunta iba enfocada a si se va a sancionar a aquellos padres que permitan que sus hijos acudan al centro escolar con síntomas de coronavirus.

Ante esta cuestión, el ministro de Sanidad se ha mostrado serio: "No concibo que esto ocurra. Que lleven a un niño sabiendo que no está en condiciones. Poniendo en riesgo la salud de su hijo y del resto de alumnos y personal. Francamente no lo concibo, aunque de todo hay".

Y también ha añadido: "¿A quién se le ocurre llevar a un hijo teniendo síntomas a un centro educativo? Hay un conjunto de medidas que permiten otras opciones más adecuadas. Si hay que sancionar esto...".

Respecto a las sanciones ha aclarado que "cada comunidad autónoma tiene su régimen sancionador al respecto". Aunque no concibe que se tenga que llegar a esta situación: "Vamos a ver si somos todos serios porque si no, evidentemente, esto no tiene solución", ha zanjado.

