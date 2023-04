Los gobiernos autonómicos que el PSOE teme perder el 28M por la pugna entre Podemos y Sumar

Podemos y Sumar siguen distanciándose, con una brecha que va a más y no tiene visos de cerrarse. Las dos partes no han llegado a un entendimiento sobre cómo integrarse y continúan sumando cruces de declaraciones. La formación morada insiste en que lo "mejor" es llegar a un acuerdo, aunque acusa a Yolanda Díaz de no realizar esfuerzos para que se produzca.

Desde la parte de la vicepresidenta, se subraya que no sería un fracaso concurrir a las elecciones sin la suma de Podemos, todo ello con la resaca del acto en el que echó a andar la candidatura de Yolanda Díaz.

El último en pronunciarse ha sido Pedro Sánchez, que afirmó que su deseo es que "encajen todas las piezas del puzle", en referencia a las dos formaciones. Las palabras de Sánchez van en la línea de un PSOE que mira con recelo estas tensiones por la posible necesidad de sumar fuerzas y reeditar alianzas en el 28-M para no perder gobiernos autonómicos.

El PSOE teme por sus gobiernos autonómicos por la pugna Podemos-Sumar

En muchos de los feudos socialistas hay una suma de alianzas que permitieron llegar a la mayoría en los pasados comicios, por lo que el desarrollo de las tensiones entre Podemos y Sumar, y cómo afecte a la jornada electoral, preocupan a un PSOE que teme por hasta siete ejecutivos autonómicos.

Comunidad Valenciana

Los 17 escaños de Compromís y los 8 de Podemos ayudaron a lograr la mayoría para un gobierno del PSOE junto a dichas fuerzas. Los socialistas de Ximo Puig sacaron 27 diputados, pero el panorama puede cambiar de manera radical por el giro en las relaciones entre Compromís y Podemos. El propio Joan Baldoví ha apoyado de manera pública a Yolanda Díaz y llegó a afirmar en una entrevista con Alsina en 'Más de uno' que se sintió maltratado por algunas personas de la formación morada.

Extremadura

Pese a la mayoría absoluta alcanzada en los pasados comicios (el PSOE logró 34 escaños por los 33 necesarios para la mayoría), los sondeos apuntan a una suma necesaria con Podemos para que Guillermo Fernández Vara reedite su gobierno.

Canarias

Entra en juego el 'caso Mediador', cómo afectará al propio PSOE y los conflictos internos en Podemos, puesto que Alberto Rodríguez se presenta con Proyecto Drago y puede mermar la capacidad de su expartido.

Asturias

En plena crisis con la candidata de Podemos, Cova Tomé, que ha llegado a afirmar que la formación no quiere que se presente a las próximas elecciones de mayo, Adrián Barbón parte con la ventaja que le confieren los 20 diputados de la última cita electoral. No obstante, son necesarios 23 para la mayoría, por lo que mira con desconfianza lo que pueda pasar por la división entre Podemos y Sumar, y una posible suma necesaria para no perder el gobierno.

La Rioja

Henar Moreno, de Izquierda Unida y más cercana a Yolanda Díaz, espera por Podemos para la decisión de cómo concurrir a las elecciones en La Rioja. En el lado socialista, Concha Andreu necesitó los dos diputados de Podemos para acceder al ejecutivo, por lo que una suma se antoja necesaria en el 28-M si quieren reeditar el gobierno.

Aragón

Otra de las incógnitas en el 28-M, puesto que el PSOE de Javier Lambán tuvo que sumar apoyos con Podemos y PAR. Chunta e Izquierda Unida también participan en un parlamento muy fragmentado en el que la lucha entre los morados y Sumar será clave para decidir el territorio.