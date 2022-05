El Gobierno tenía conocimiento del espionaje a Aragonès por coordinar los CDR

El Gobierno destituyó ayer a la directora del CNI, Paz Esteban, para tratar de cerrar la crisis del caso Pegasus con sus socios de Gobierno y grupos independentistas, que pedían depurar responsabilidades tras el espionaje a líderes políticos.

Esquerra pide la cabeza de Margarita Robles

Sin embargo, Esquerra Republicana y el gobierno catalán no se dan por satisfechos y reclaman la asunción de responsabilidades al más alto nivel. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, advertía de la gravedad de que el Gobierno no supiese nada de las escuchas bajo orden judicial a los líderes soberanistas.

"Yo me pongo en el lugar de aquellos que estén sentados en el Consejo de Ministros y vean de reojo a Robles. Pensarán si lo sabía o no lo sabía, porque si estaba al tanto, es grave y si no estaba al tanto, es muy grave", decía Rufián tras conocerse la noticia.

Aunque el argumentario de La Moncloa ha consistido en negar tener cualquier información sobre el espionaje a políticos independentistas, existen pruebas que demuestran lo contrario.

Aragonès, posible coordinador de los CDR

Según informa el diario 'El Mundo', el Gobierno supo en 2019 que el CNI estaba espiando al entonces vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y conoció las razones que se trasladaron al juez del Tribunal Supremo que autorizó la escucha.

El CNI argumentó el espionaje al dirigente de ERC por ser el posible coordinador de los Comités de Defensa de la República (CDR), plataforma que junto a Tsunami Democràtic lideró las protestas en Cataluña tras la sentencia por el 1-O.

A pesar de que desde La Moncloa insisten en el desconocimiento del Gobierno del espionaje a independentistas, desde el CNI aseguran que se informó de todo al Ejecutivo "como siempre se hace".

Paz Esteban mostró una copia de la resolución judicial en la Comisión de Secretos

En la copia de la resolución del juez Pablo Lucas que autorizó la intervención del teléfono de Aragonès aparece la sospecha por parte del CNI de que el actual president pudiera ejercer la "coordinación" de los CDR.

Este documento fue aportado por Paz Esteba, ex directora del CNI, en la Comisión de Secretos del Congreso reunida la semana pasada.