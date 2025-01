Un Gobierno ingobernable: Puigdemont tensa el proyecto de Sánchez y congela los presupuestos otro año

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, anunciaba este viernes que no negociarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el PSOE y otras cuestiones "sectoriales" después de que la Mesa del Congreso pospusiera de nuevo la petición sobre la cuestión de confianza, y piden activar una reunión urgente y extraordinaria en Suiza entre ambas formaciones para comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos.

"Haremos una reunión extraordinaria en Suiza para comprobar el grado de cumplimiento de estos acuerdos. A partir de hoy, la relación que tenemos con el PSOE es de suspensión de las negociaciones que tenemos a nivel sectorial", ha declarado en rueda de prensa en el Press Club Bruselas tras la reunión de la permanente de Junts. Según Puigdemont, hacen estas peticiones porque no quieren que los socialistas "jueguen con el calendario", tras asegurar que no quieren seguir negociando nada a nivel sectorial con alguien que, a su juicio, no ha recuperado su confianza.

El alcance de la decisión de Puigdemont: así afecta a la legislatura

Al preguntársele qué significa concretamente suspender la negociación a nivel sectorial con el PSOE, ha explicado que, si los socialistas les proponen hablar de los PGE, dirán que no, y lo mismo harán si les plantean negociar nuevas iniciativas o decretos ley, salvo si su contenido favorece a los intereses de Catalunya. "Haremos lo que hacíamos antes de dar apoyo a Pedro Sánchez", ha explicitado Puigdemont, por lo que ha dejado claro a los socialistas que no les inviten a negociar nada y que sólo votarán a favor de las iniciativas que encajen en su programa electoral, algo que no significa que se instalen en el no a todo, ha dicho.

Pese a la ruptura de las relaciones a nivel sectorial, ha aclarado que no pararán los contactos sobre todo lo relacionado con la amnistía, el catalán en Europa ni la negociación que tienen abierta para el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat.

La eventual reunión en Suiza busca precisamente revisar los incumplimientos que considera que hay la formación independentista y se centraría exclusivamente en cómo desencallar la situación junto al mediador, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo.

Más allá de peticiones concretas, se trata de que el mediador ayude a salir de la situación, ya que fuentes de Junts apuntan a que el PSOE ha dinamitado el acuerdo de investidura con "incumplimientos" y una "narrativa incompatible" con la letra y la naturaleza del pacto. En todo caso, Puigdemont valora que la decisión de la Mesa del Congreso de posponer la petición de Junts para Sánchez se someta a una cuestión de confianza evidencia que el PSOE ha entendido "que el riesgo de ruptura es real y que dar un portazo a la petición no era buena idea".

"Han rectificado", ha sostenido el expresidente catalán, que considera que los motivos que les llevaron a presentar esta iniciativa siguen intactos porque, a su juicio, no se han cumplido muchos de los acuerdos a los que habían llegado y porque considera que los socialistas no tienen una posición unánime sobre la existencia o no de un conflicto político en Catalunya. En la formación explican que el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar la petición de Junts hubiera supuesto la ruptura de todos los puentes y la exigencia de elecciones anticipadas, recalcando que los socialistas están en una situación en la que no tienen presupuestos, han perdido la mayoría parlamentaria, "sin contar otros líos", por lo que a Sánchez le resulta difícil "transitar" en la legislatura.

Fuentes del partido añaden que los socialistas, llegado el caso, deben optar por convocar elecciones y "no seguir arrastrando los pies". "Es algo que no le va bien y es impresentable. Lo que se hace en las democracias occidentales es constatar que no tienes mayoría y convocar elecciones. Hemos estado cerca de este escenario", argumentan.

Encuentro personal entre Puigdemont y Sánchez

Aunque no ha tenido ningún contacto directo con Sánchez, Puigdemont ha explicado que le incomoda que pueda entenderse que todo está bloqueado porque no se haya producido una reunión entre ambos, aunque ha admitido que la falta de un encuentro "no facilita las cosas". Además de añadir que todo ayuda, ha puntualizado que tendría un valor "simbólico" y que no serviría de nada un posible encuentro entre ambos si se mantuvieran los supuestos incumplimientos de los acuerdos.

"Que nadie piense que este movimiento lo estamos haciendo porque Sánchez no se ha reunido conmigo. No pasa nada, podemos vivir perfectamente sin reunirnos", ha zanjado. En Junts entienden que un encuentro entre Sánchez y Puigdemont facilitaría la relación tanto en cuanto el presidente del Gobierno se pueda comprometer a dar pasos en cuestiones que dependen de él.

La reacción del Gobierno: trabajará "hasta la extenuación" para restablecer puentes

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que van a seguir trabajando "hasta la extenuación" para restablecer los puentes con Junts, mientras que el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado que el diálogo es la seña de identidad del Gabinete de Sánchez.

En declaraciones a la prensa en Málaga, Montero ha apuntado que el Gobierno es "inagotable en su capacidad de acuerdo y de diálogo" y tienen "que hablar mucho, dialogar mucho y generar confianza", por lo que seguirán "trabajando" con Junts y con el resto de grupos políticos. En ese diálogo, Montero ha incluido los presupuestos: "El Ministerio de Hacienda va a seguir trabajando con el resto de grupos, y cuando se den la condiciones adecuadas con esta formación política, para posibilitar que España tenga nuevas cuentas públicas".

No obstante, la también vicesecretaria general del PSOE ha respetado la posición de Junts, "como es lógico en democracia", así como ha recordado que el Gobierno, durante la anterior legislatura y esta, ha dado "muestras" de que ante situaciones "complicadas, adversas" ha sido "capaz de reconstruir la confianza y de llegar a acuerdos y establecer el diálogo".

Sobre una hipotética moción de censura del PP, Montero ha respondido que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "está más preocupado de su propia moción de censura en su partido", por lo que sus alusiones a una moción de censura se deben "a su necesidad de supervivencia", de no ser "cuestionado" dentro del PP.

En rueda de prensa en Valladolid, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha defendido que la seña de identidad "indiscutible" del Gobierno es el diálogo, sentarse con quien piensa diferente, y que esa forma de actuar la va a llevar a cabo con Junts y con cualquier otra fuerza política. "Cuando llegamos a acuerdos con fuerzas políticas diferentes a la nuestra, cumplimos esos acuerdos y en concreto, en relación con Junts, algunos de los acuerdos que hemos firmado ya están en el Boletín Oficial del Estado, otros están en vías de materializarse y otros están en negociación", ha expuesto Bolaños. Ha valorado la mejora socioeconómica y los avances en la cohesión territorial y ha subrayado que se deben a que el Gobierno es capaz de sentarse con quien piensa diferente y llegar a acuerdos.

Por otro lado, Sumar resta importancia al anuncio del presidente de Junts, Carles Puigdemont y considera que es una forma de ganar tiempo para negociar. Fuentes de la formación han explicado este viernes que el anuncio del expresidente de Cataluña es una "escenificación" con la que Junts busca "ganar tiempo para la negociación". "Drama ninguno", ha dicho la directiva.

El PP reclama a Sánchez que convoque elecciones porque "el Gobierno está muerto"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado al presidente del Gobierno que convoque elecciones, al considerar que el Ejecutivo "está muerto" porque "no tiene capacidad de gobernar" ni una mayoría parlamentaria que le respalde.

En declaraciones a los periodistas desde Badalona (Barcelona), junto con el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, Gamarra se ha pronunciado así después del anuncio de Puigdemont. "Imagino que en estos momentos el PSOE está buscando vuelos desde El Salvador a Suiza para ese relator", ha indicado Gamarra.

"Está claro que si un gobierno no puede aprobar un presupuesto, leyes y decretos, evidentemente, el único camino que tiene es consultar a los españoles y la única fórmula posible es a través de las urnas, convocando elecciones", ha añadido Cuca Gamarra, que no ha mencionado la moción de censura.

Gamarra ha enfatizado que Sánchez "no tiene instrumentos" para gobernar "y lo único en lo que está preocupado y centrado es en luchar contra la corrupción que le está asediando": "Puede sobrevivir en la Moncloa, pero nada más".

"Cuando la agenda ya no es política, sino judicial, cuando los problemas de los españoles han pasado a un segundo plano porque además no tienes una mayoría parlamentaria para poder gobernar, tu tiempo se ha acabado. Estamos ante un gobierno que ya nació muerto. Y que va tocando ya a su fin", ha remarcado.

Tras la publicación del primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este año, correspondiente al mes de enero, que pronostica que el PSOE ganaría las elecciones generales si se celebraran ahora con el 31,8 por ciento de los votos, Gamarra ha animado a Sánchez a convocar las elecciones.

"Como es el único que cree en (José Félix) Tezanos y el CIS, puede ser una buena motivación para que ponga las urnas", ha ironizado la secretaria general del PP.