El Gobierno "ignora por completo" cuál será el sentido de la sentencia del 'procés'

Robles, que ha concedido una entrevista a la radio pública, ha asegurado que el Gobierno "ignora por completo" cuál será el sentido del fallo judicial.

"Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero creo que no se sabe todavía y hasta que no se notifique la sentencia, no lo sabremos", ha dicho.

También ha afirmado que todo el proceso judicial -desde la instrucción hasta el posterior acto de juicio oral- se ha desarrollado de una manera "impecable".

"Ha puesto de relieve la independencia absoluta del poder judicial y que España es una democracia que se siente muy orgullosa de ese poder judicial", ha comentado.

