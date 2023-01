El Gobierno entiende que Castilla y León acata su requerimiento y Mañueco dice que se constata la "manipulación" de Sánchez

El Gobierno considera que las explicaciones de la Junta de Castilla y León asegurando que no hay ningún nuevo protocolo sobre el tratamiento de las mujeres que desean abortar son una "rectificación oficial", aunque advierte de que seguirá vigilante y se reserva posibles acciones judiciales.

El Ejecutivo explica en un comunicado que recibió un escrito del Gobierno de la Junta en el que aclara que "no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno" en relación a las medidas anunciadas por Vox y que tampoco se ha transmitido ninguna instrucción a los profesionales sanitarios "ni por escrito ni verbalmente".

A juicio del Gobierno, este escrito supone un "acatamiento formal" ante los requerimientos efectuados por el Ejecutivo y es "una rectificación oficial" de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado por su vicepresidente, Juan García Gallardo, de Vox, en rueda de prensa el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores.

No obstante, el Gobierno subraya que Castilla y León "mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida". Por ello, reitera su preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, que, de nuevo, apuntan "a una voluntad de vulnerar la legislación vigente".

Por ello, el Gobierno "se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas"

Mañueco habla de "manipulación" dice que Sánchez es un hombre sin escrúpulos

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entiende que el Gobierno renuncia así a ir al Tribunal Constitucional contra su comunidad y que "es la constatación de la mentira, el engaño, la manipulación y la sobreactuación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Mañueco ha recordado además que "quien fija la posición del Gobierno es el presidente", en respuesta a las numerosas preguntas que se le han formulado sobre si su afirmación rotunda de que no se va a hacer nada en ese sentido es una desautorización a su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, sobre la aplicación de las medidas antiaborto presentadas la pasada semana.

"Usted me ve a mí la cara -ha dicho finalmente ante la insistencia de los periodistas sobre la discrepancia con su vicepresidente-: soy el presidente de la Junta de Castilla y León, usted escuchó ayer al portavoz del Gobierno, representa la voz del Gobierno de Castilla y León, no hay más que decir, no hay debate, lo que hay es una mentira, una manipulación, una sobreactuacion, un engaño de Sánchez".

El presidente de Castilla y León ha dicho calificado además a Pedro Sánchez como un "hombre sin escrúpulos, que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder".

Feijóo pide que el Gobierno esté a la altura

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que es el presidente de esta autonomía, Alfonso Fernández Mañueco, al que corresponde tomar "decisiones sobre su Gobierno y sus alianzas". Además, ha expresado su confianza en que el Gobierno de Pedro Sánchez esté "a la altura" y zanje este asunto porque no se puede crear un "conflicto inexistente".