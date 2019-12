Gabriel Rufián recuerda los desencuentros de ERC con el Rey y justifica su ausencia en la ronda de consultas

En la nueva ronda de consultas con el Rey no está ERC, pese a que la formación del Gobierno dependa de los republicanos. Gabriel Rufián ha querido justificar esa ausencia: afirma que la culpa la tienen los desencuentros que han tenido con el monarca a cuenta del 'procés'.

"NO IREMOS A ZARZUELA"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, recordó que su formación no acude a la ronda de consultas del jefe del Estado por los desencuentros que han tenido con el Rey en los últimos años a cuenta del 'procès'.

Rufián, a través de un mensaje en redes sociales, explicó que "ERC no irá a Zarzuela a ver a Felipe de Borbón" porque "no lo hicimos hace 4 años cuando no quiso recibir a nuestra compañera encarcelada y legítima presidenta del Parlament Carme Forcadell".

En enero de 2019, el Rey no recibió en audiencia de Forcadell para que éste le comunicase oficialmente –se le pidió que lo hiciera por escrito- la investidura de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat.

Desde este episodio, las relaciones de ERC con Zarzuela se enrarecieron. Pero después empeoraron tras los acontecimientos de octubre de 2017. Así, Rufián recuerda en su argumento para no ir a la ronda de consultas que "no lo hicimos tras el nefasto discurso del 3-O q legitimaba los palos del 1-O y no lo haremos hoy".