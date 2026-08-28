La Fiscalía registra 16 agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria, la mayoría a menores

La Fiscalía General del Estado ha contabilizado 16 las víctimas de agresiones sexuales, de las que 16 son mujeres y, en su mayoría menores de edad, durante la crisis migratoria tras la entrada masiva de migrantes marroquís a Ceuta a finales de julio.

Así lo ha dado a conocer este jueves la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante su visita a la ciudad autónoma en la que también ha anunciado un refuerzo de la Institución en Ceuta con el envío de tres fiscales de la península.

Aumentan otros delitos durante la crisis migratoria

Peramato ha informado sobre otros delitos detectados por parte de los inmigrantes marroquís durante este periodo. Entre ellos, la Fiscalía ha observado un incremento de los delitos contra el patrimonio, así como de los relacionados con atentados y resistencia a agentes de la autoridad.

La Fiscal General ha señalado que estos datos forman parte del balance de la actividad delictiva registrada en la ciudad durante la crisis migratoria.

La Fiscalía muestra su solidaridad con los inmigrantes

La Fiscal General ha querido trasladar su solidaridad a los migrantes que permanecen en Ceuta, al considerar que también se encuentran en "una situación muy delicada de carácter humanitario", según ha indicado. La visita de Peramato se produce mientras la ciudad autónoma continúa gestionando las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes y la situación de las personas que permanecen en Ceuta.