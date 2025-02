García Ortiz: no dimito para no hacer concesiones a "otras personas"

Los primeros minutos del Fiscal General del Estado ante la Comisión de Justicia eran ya una defensa en toda regla de su caso ante el Supremo: "las noticias o la información que tergiversan la realidad son un auténtico problema para la democracia".

Álvaro García Ortiz aludía así al caso de la filtración del correo que desde su despacho se habría difundido para dar a conocer la identidad del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como presunto defraudador a Hacienda. Filtración por la que el Supremo le investiga por revelación de datos personales. Pese a todo insiste: no dimito.

"¿A quién protege... al número 1?" El PP pide su dimisión inmediata

Y es que el PP insistía una y otra vez en su dimisión inmediata y calificaba su actitud como "propia de un delincuente" porque -decía la senadora Popular María José Pardo- "estamos ante un Fiscal que pretende imponer la censura a los medios de comunicación alegando la vulneración de sus derechos fundamentales cuando es él quien precisamente está siendo investigado por vulnerar los derechos fundamentales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pardo reprochaba al Fiscal General haber hecho del servilismo al gobierno sanchista su sino y de la destrucción de una adversaria política -en referencia a Díaz Ayuso- su objetivo: " Y ahí sigue usted -acusaba la senadora Popular- aferrado a su cargo dinamitando tan importante institución y el estado democrático de derecho". Y al igual que otros senadores como los del Grupo Mixto le ha espetado "¿por qué no dimite... quién le ha dado la orden de aferrarse al cargo?".

"No dimito para no poner a la Fiscalía en una posición de debilidad"

Ya en el turno de réplica, García Ortiz ha justificado su decisión de no dimitir para no poner a la Fiscalía en una posición de debilidad ante "otras personas" y "ante los delincuentes", porque -a su juicio- la Fiscalía debe mantenerse en una posición fuerte.

Del mismo modo, ha lamentado los duros ataques "en ocasiones personales" que le han dirigido los miembros de la Comisión de Justicia, en especial del Partido Popular y se lamentaba presumiendo de neutralidad: "Yo no me puedo defender, independientemente de mi imputación. Porque si lo hiciera, si aterrizara en la arena política, perdería mi neutralidad, que es la que precisamente me permite llevar a cabo mi función".

García Ortiz, se apunta al concepto de "Resistencia y transparencia"

García Ortiza alerta en la presentación de su memoria anual de que "las nuevas formas tecnológicas de comunicación y la gestión de los datos han aumentado exponencialmente los riesgos y los peligros a los que la sociedad puede verse sometida".

En su discurso inicial, García Ortiz, lamenta que las noticias falsas tergiversen la realidad y sean un "problema para la democracia". Por ello, dice apuntarse al concepto de resistencia "frente a los que quieren socavar la democracia", y ha valorado positivamente su Gestión calificándola de "transparente" resaltando -a su juicio- que el Ministerio Fiscal ha logrado el 100% del índice de cumplimiento de la información obligatoria que debe ser publicada, según el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (dependiente del Ministerio de Hacienda).

En la línea del ministro Bolaños: mejor un Fiscal que un juez instructor

El Fiscal General - en la línea que defiende el Ministro de Justicia, Félix Bolaños- terminaba su discurso inicial haciendo una velada defensa de la figura del Fiscal Instructor, en detrimento del juez instructor. Según él "ante el riesgo de dispersión interpretativa debemos poner en valor la encomiable labor que realiza la Fiscalía en la unificación de la interpretación del ordenamiento jurídico, para la aplicación igualitaria de la Ley".