Fernando Simón es una de las caras del coronavirus. Su fama ha crecido gracias a las conferencias de prensa que ha ofrecido diariamente durante la pandemia. Y algunos han aprovechado su imagen para hacer negocio, algo que “no me molesta”. Pero ha hecho una petición muy solidaria. “Me gustaría que si mi imagen está ahí, que un pequeño porcentaje de esos beneficios fuera para ONGs.

Durante la rueda de prensa de Fernando Simón y Salvador Illa sobre el cambio de fases de la comunidades, al médico epidemiólogo le han preguntado por la fama que está adquiriendo durante la pandemia y su opinión sobre que se utilice su imagen en camisetas, bolsos y otros productos. Simón ha comentado que no se siente molesto, y que si alguien que lo necesita puede hacer negocio, por él, ningún problema. “No me molesta, cuando vas por la calle, no es tan fácil moverse como antes pero estoy bien”.

Son muchas las muestras de cariño y cartas que ha recibido donde se le ha mostrado mucho apoyo.

“Es un halago que la gente se preocupe por mi. He recibido muchas coartas y mensaje mostrando afecto. Cuando tenga tiempo intentaré contestar a todas las cartas”.

Esa fama también se ha traducido en nogocio para otros, que utilizan su imagen para vender diferentes productos. A Simón tampoco le molesta esto, pero ha hecho una petición solidaria, que parte de lo que se done con su imagen, se done a las ONGs. “Las camisetas, bolsas de playa... estoy encantado que la gente que lo necesite se aproveche de mi imagen para hacer negocio. Pero me gustaría que si mi imagen está ahí, que un pequeño porcentaje de esos beneficios fuera para ONGs, si puede ser”.