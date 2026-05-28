Fernández Díaz niega haber dirigido una operación contra Bárcenas y asegura que se enteró de la operación Kitchen por la prensa

El juicio del caso Kitchen ha comenzado su octava semana, encarando así su recta final. El exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez han comparecido este jueves como acusados. En sus declaraciones, han coincidido en negar que hayan ordenado una operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

Por parte de Fernández Díaz, el exministro ha señalado que tan solo escuchó hablar de Kitchen cuando se publicó en la prensa a finales de 2015, y nunca "ni por arriba, ni por debajo, ni por la derecha ni por la izquierda". Por ello, ha negado que hablase con nadie sobre este dispositivo ya que "no podía hablar de algo que desconocía".

También ha negado ser el autor de los mensajes que le atribuyó su número dos y que este registró a su notario. Para Martínez, la operación Kitchen es "una denominación periodística como otras", por lo que también ha asegurado su desconocimiento acerca de la existencia de esta operación.

Niegan haber ordenado una operación contra Bárcenas

El exministro ha negado de forma tajante que haya ordenado una operación parapolicial contra Luis Bárcenas y ha señalado que, como ministro, no se inmiscuía en cuestiones operativas.

Además, ha indicado que no tuvo relación con el excomisario José Manuel Villarejo entre 2013 y 2015, ya que lo conoció en junio de 2016 con motivo de un almuerzo por la jubilación del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino. También ha comentado que al chófer de Bárcenas le conoció el pasado 6 de abril cuando arrancó el juicio y se presentó.

En el caso de Martínez, ha hablado de la relación que mantuvo con Villarejo, con el que se reunía a menudo y era conocedor de la buena información que manejaba en asuntos de inteligencia. El agente le adelantaba noticias que posteriormente iban a salir en prensa, aunque en otras veces tan solo de trasladaba "puros chascarrillos".

El juicio del caso Kitchen se reanudará el próximo lunes con la declaración como acusado del exDAO Eugenio Pino.