Felipe González y Alfonso Guerra, críticos con el PSOE actual: "Si se cede en todo, no se tiene vocación mayoritaria"

Felipe González y Alfonso Guerra han ofrecido por primera vez una entrevista juntos. Los dos dirigentes históricos del PSOE han respondido a las preguntas de Susanna Griso en 'Espejo Público', donde han recordado el Congreso de Suresnes en el que González fue proclamado secretario general: "Solo se puede evaluar por los efectos que tuvo después".

Del mismo Congreso también recuerdan que la intención del PSOE era ser un partido que quería ser "mayoritario" y "autónomo de los grandes poderes", algo que lamentan que no se produzca actualmente: "Si se cede en todo, no se tiene vocación mayoritaria en el PSOE. "¿Hay que ceder en todo con tal de tener la mayoría? Si se cede en todo, no se tiene vocación mayoritaria", afirma Alfonso Guerra, que cree que "no está justificado" por "siete votos" y asegura que ya avisó de que había un "golpe de Estado a cámara lenta" en 2012: "A partir del 23J ellos cambian de opinión y yo sigo manteniendo la misma. ¿Qué ha cambiado? La necesidad de unos votos".

Felipe González también ha comentado que el partido "debe ofrecer un proyecto aceptable" y que no tendrá mayoría "si no crees que representas los intereses mayoritarios en una sociedad": "La tragedia en este partido es que la discrepancia es estar de acuerdo con lo que decía antes en su Congreso. ¿Por qué se cambia por los siete votos de este señor que huye hábilmente?".

Ayudo a la coherencia del partido y, cuando la pierde, intento no perderla. ¿Se ha perdido el espíritu crítico en el partido? Sí".

Sobre Puigdemont, Guerra señala que "también es la extrema derecha", mientras que González sostiene que "la amnistía es pedir perdón" y que no está dispuesto a "dar ese paso": "Yo ayudo a la coherencia del partido y, cuando la pierde, intento no perderla. ¿Se ha perdido el espíritu crítico en el partido? Sí. Antes los Comités Federales duraban un día y medio, solo podían intervenir los que tenían críticas a la dirección. Era un partido vivo y que discutía las cosas".

En cuanto a los apoyos del Gobierno, Alfonso Guerra considera que "gobernar sin Parlamento es imposible" y achaca a un "lapsus" de Sánchez el que el presidenta dijera que podría gobernar aun sin esas sumas. El propio Guerra también afirma que hay una "pérdida de calidad democrática" en nuestro país al referirse a los plenos que tienen lugar en el Congreso de los Diputados.

Beneficios a etarras y cupo catalán

La enmienda acerca de los beneficios a los etarras también ha sido uno de los temas con el foco de la actualidad esta semana, algo que Felipe González califica como "trapicheo" con la directiva europea que no se aplica. "Se puede debatir, pero con condiciones, por lo menos que pidan perdón y ayuden a resolver los casos que están sin resolver".

Además, los dos dirigentes se han mostrado muy críticos con el cupo catalán. Alfonso Guerra ha dicho que esto significará que "bajará mucho el reparto para unas comunidades" al mismo tiempo que resalta que es contrario a la filosofía socialista: "¿Cómo podemos aceptar que el que más tenga nunca deje de ser el primero? Es una filosofía antisocialista y yo tengo que defender al socialismo, la política de izquierdas".

Por último, tanto Felipe González como Alfonso Guerra han evitado pronunciarse acerca del caso Begoña Gómez, pero han advertido de la "judicialización de la política", que los partidos "deberían resolver en las urnas y no en los tribunales", además de admitir que "manteniendo la libertad de prensa es imposible poner puertas al campo" aludiendo al plan de regeneración democrática de Sánchez.