España quiere que los turistas extranjeros puedan venir de vacaciones sin necesidad de PCR ni vacuna a partir del 20 de mayo

Según la ministra de Turismo, Reyes Maroto, España recibirá a 45 millones de extranjeros este verano, más del doble que en 2020, aunque eso sí, la mitad que en 2019, año prepandemia. La vacunación y la implantación de un Certificado digital europeo de COVID-19 ayudarán a que esta realidad sea posible. Es la previsión que apunta el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.

El secretario, en declaraciones a Vozpópuli, ha asegurado que el Gobierno permitirá la entrada de turistas desde países con buena situación epidemiológica (sean o no de la Unión Europea) a partir del próximo 20 de mayo sin exigir una PCR negativa y aunque no estén vacunados. Reyes Maroto no ha sido tan explícita, aunque ha señalado que espera que las personas vacunadas de Latinoamérica y el mercado asiático van a poder visitar España a partir del 20 de mayo. No obstante, la ministra ya se aventuró cuando anunció en el programa Gente Viajera de Onda Cero que "la Semana santa era el reinicio de los viajes nacionales". Maroto ha sido optimista con el objetivo del Gobierno de llegar a la inmunidad de grupo a finales de agosto, pero incluso se ha atrevido a decir que podemos llegar a tal punto antes de lo previsto.

Turistas ingleses

El rifirrafe entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid sigue abierto. Reyes Maroto ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de lanzar "cortinas de humo" con respecto a los controles del Aeropuerto de Barajas, porque, explica, suponen menos de un 1% de los contagios. La ministra de Exteriores Arancha González Laya acusó directamente al gobierno de la Comunidad de Madrid de que el Reino Unido tenga a España en su lista de países no recomendados para visitar por la incidencia acumulada de la región.

El mercado turístico británico, que supone en torno a cuatro millones de los turistas que recibe España, y unos ingresos por valor de 4.500 millones de euros, es muy importante para el sector turístico español. Maroto espera que sea posible su visita también a partir del 20 de mayo, porque es cuando está previsto que la Unión Europea apruebe una revisión sobre los viajes no esenciales que se realizan desde fuera de la UE.

Francia y Alemania

Los turistas que más nos han visitado en 2021 han sido los franceses. Muchos viajaban huyendo del estricto toque de queda de su país y alentados por la apertura de bares y terrazas en ciudades como Madrid, Cataluña, Canarias o la Comunidad Valenciana. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), superan de lejos a los turistas alemanes; en el último mes de marzo visitaron España 99.516 ciudadanos de Alemania frente a 109.647 franceses.