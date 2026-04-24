España ofrecerá pruebas de ADN a las familias que buscan a desaparecidos en la Guerra Civil

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes en La Palma que el Gobierno de España pondrá a disposición de las familias que busquen a personas desaparecidas en la Guerra Civil pruebas de ADN para facilitar las labores de investigación.

De esta manera, se podrá avanzar en el proceso de identificación de los restos que se puedan hallar en las exhumaciones que se realicen a lo largo de todo el país.

Ángel Víctor Torres ha hecho este anuncio durante la reunión del Consejo Territorial de Memoria Democrática, en la que se ha aprobado por "amplísima mayoría" (tan solo dos abstenciones y ningún voto en contra), el reparto de tres millones de euros entre las comunidades autónomas para exhumaciones e investigaciones.

El ministro ha insistido en que en el conjunto de las comunidades existe un "consenso mayoritario, amplísimo" acerca de los procesos de exhumación, dignidad, reparación y no repetición, aunque respecto a la memoria democrática "hay diferencias", como ha quedado reflejado en leyes aprobadas "en ciertas comunidades".

Según Torres, este consejo territorial destinado a la Memoria Democrática ha estado marcado por "un tono educado, de propuestas, también correcciones, y finalmente de apoyo", a diferencia de otros "donde se vota en contra o se abandonan las sesiones".

Las pruebas de ADN se harán en laboratorios de todo el país

Respecto a la realización de las pruebas de ADN, el ministro ha explicado que estas se realizarán en laboratorios repartidos por todo el país, con la participación de las comunidades para las que "lógicamente, si necesitan más recursos", el Gobierno "estará a disposición".

También ha incidido en la urgencia de arrancar esta medida, ya que "el tiempo no juega a favor porque hablamos de acontecimientos de hacer 80, 90 años, y las generaciones se van sucediendo.

De esta manera, "se pone punto final al proceso administrativo y a partir de ahora los recursos llegarán a las comunidades autónomas para los proyectos ya presentados, poderlos desarrollar cuanto antes y seguir avanzando en dar dignidad, justicia, verdad y reparación a las víctimas de la dictadura y la guerra", ha concluido Torres.