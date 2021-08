España no alcanza el 70% de vacunados a mediados de agosto como prometió Pedro Sánchez

La incidencia acumulada por la Covid-19 ha bajado por primera vez desde el 12 de julio de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en lo relativo a la vacunación, y tras el frenazo del ritmo de inoculación de dosis durante el último mes, va a ser imposible llegar mañana al 70% de la población vacunada.

Hoy, 18 de julio, es la fecha que marcó Pedro Sánchez en el mes de mayo para alcanzar ese porcentaje de ciudadanos con la pauta completa. El ritmo de vacunación se ha frenado en torno al 55% durante la segunda quincena, algo que los expertos asocian con las vacaciones de verano, puesto que no hay escasez de dosis. En las últimas semanas se ha pasado de inocular 379.221 vacunas diarias en la primera semana de julio, a las 172.364 de esta última semana.

El 63,2% de los españoles están completamente inmunizados

Según los planes del presidente del Gobierno, el 18 de agosto 33 millones de españoles habrían recibido la pauta completa de la vacuna. A pesar de ello, todavía quedan 3,5 millones de ciudadanos pendientes de completar la pauta vacunal. De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, 34,8 millones de españoles han recibido al menos una dosis (el 73,2%) y 29,7 millones están completamente inmunizados (el 63,2%).

El hito de Sánchez se alcanzará la segunda semana de septiembre

Siguiendo el ritmo actual de vacunación, no se alcanzará el hito de Sánchez hasta la segunda semana del mes de septiembre. El problema no está en que se tarde unas semanas más o menos en alcanzar ese 70%, sino que ese porcentaje parece que no será suficiente para alcanzar la inmunidad de grupo. La expansión de la variante Delta, que es un 60% más transmisible, sería necesario llegar al 85% de la población con la pauta completa.