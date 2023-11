ERC también quiere un verificador internacional para su pacto con el PSOE

Esquerra Republicana también quiere que la tarea de fiscalizar el desarrollo de los acuerdos a los que vayan llegando con el PSOE en el marco del acuerdo suscrito por ambos para la investidura de Pedro Sánchez recaiga en una figura internacional, que es lo mismo que ha pactado Junts.

Los pactos con ERC y Junts son "muy similares"

Así lo ha explicado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, en la que admite que los documentos que los socialistas han firmado con su formación y con Junts son muy similares en lo que se refiere a la figura del verificador.

En concreto, el texto suscrito entre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, contempla la creación de un "espacio de negociación entre ambos partidos que cuente con un mecanismo que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue".

Ambas partes se comprometen a designar "de común acuerdo" a una "persona de reconocido prestigio" para realizar esas labores con el objetivo de que las propuestas que lleguen a la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo cuenten con un ritmo de trabajo constante y con un grado óptimos de debate y compromiso político y puedan implementarse durante la presente legislatura.

El acuerdo con Junts incluye una figura similar, pero ahí sí se especifica que el mecanismo a crear entre ambas organizaciones para esa tarea de seguimiento del proceso de negociación tendrá carácter "internacional".

Para que sean imparciales, mejor gente de fuera

Preguntado si ya saben quién actuará como verificador de la negociación con ERC, Rufián ha señalado que las cosas "se anunciarán cuando se tengan que anunciar" pero ha recalcado que la idea de buscar "organismos" y "gente imparcial". "Y para eso tiene que ser gente de fuera".

"A nosotros nos gustaría que fueran entes internacionales. Creo que es lo mejor para no intoxicar la negociación", ha indicado, asumiendo que los pactos del PSOE con ERC y Junts "parecen muy similares" en este punto, pero sin adelantar si esa tarea de fiscalización podría recaer en la misma persona o entidad en ambos casos. "Eso ya forma parte de la negociación entre partidos", ha alegado.

Respecto a la Ley de Amnistía, ha garantizado que ERC intentará que se apruebe cuanto antes. "Debería ser lo antes posible", apunta, admitiendo, eso sí, que en este proceso "hay muchos actores y dinámicas de por medio", por lo que no se ha arriesgado a fijar una fecha.

Aplicación de la ley

Y sobre la aplicación que harán los tribunales de esta norma y la posibilidad de que acaben haciendo una interpretación diferente de la que han buscado los independentistas, Rufián da por hecho que "hay una parte del Poder Judicial que hace y hará política contra los políticos". "Es una especie de VAR (videoarbitraje) al servicio del PP y Vox", ha apostillado.

Sin mencionar expresamente el concepto de 'lawfare', Rufián ha recordado como un juez aceptó una denuncia que presentaron contra él por afirmar que José Utrera Molina, ministro de Francisco Franco, había firmado la sentencia de muerte del militante anarquista Salvador Puig Antich. "Eso un juez lo aceptó como si fuera un atentado al honor, cuando es pura historia", ha denunciado.

Por otra parte, Rufián ha insistido en que Cataluña "es muchísimo más que una discusión entre Junts y ERC" y ha vuelto a dar la "bienvenida" a los de Carles Puigdemont "a la música que hace cuatro años" empezó a poner su formación cuando pactó una mesa de diálogo con el PSOE.

Respecto a la promesa que él mismo hizo a Junts en el debate de investidura de que ERC no les culpará cuando el PSOE intente "engañar" a los postconvergentes con el cumplimiento de su pacto, ha detallado que lo que quiso decir es que "después de cuatro años en los que ERC era culpable de todo en Cataluña" ahora, si los socialistas intentan engañar a cualquiera de los dos partidos independentistas, el "culpable será el PSOE". "Y eso es bueno, porque es el culpable, engañan".

El portavoz parlamentario ha reiterado que en esta legislatura ERC volverá a ir "partido a partido" y que como primeras medidas, "junto con la amnistía", habrá que negociar los Presupuestos para 2024. El portavoz ha señalado que no existe un pacto sobre esas cuentas pero que muchas de las cosas recogidas en su pacto con el PSOE atañen al proyecto presupuestario. "Empezaremos a hablar entiendo que desde mañana y quizá esta noche", ha deslizado.

Además, ha advertido a Sánchez de que en esta legislatura ya no podrá jugar a la "ruleta rusa". "Ya no podrá hacer eso de si tú no me votas esto ya me lo votará Ciudadanos ... Ya se lo comenté al presidente y no era ningún tipo de amenaza. Le dije claramente, no juegue; no vale la pena estar aquí semana a semana sufriendo por cosas que deberían ser muy sencillas como derogar la 'ley mordaza', ir más allá en la reforma laboral, el reparto de horas y la ley de vivienda", ha dicho.

Sánchez quería traer a Puigdemont y ahora pacta con él

A la pregunta de si se fía más de Sánchez que hace cuatro años, Rufián ha señalado que considera "una mala cosa" halar de "confianza o amistades en política" y que, en este ámbito, lo que importa es la "fuerza" que tiene cada partido.

"Da igual si yo confío o no confío en Sánchez, sé que Sánchez hace si tiene la suficiente fuerza, y si no, no hace. O sea, Sánchez hace cuatro años quería ir a buscar a no sé quién a Bruselas con los geos y ahora pacta con él", ha comentado, en referencia a Puigdemont. A su juicio, eso es así porque los independentistas han tenido "la fuerza suficiente para que lo hiciera".