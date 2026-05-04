Dispositivo de seguridad de la visita del papa León XIV a España: un plan de cuatro fases para un evento "absolutamente especial y prioritario"

El Gobierno ha puesto en marcha un amplio plan de seguridad para garantizar el desarrollo de la visita del papa León XIV a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio. La visita está considerada por el Ministerio del Interior como un acontecimiento de máxima relevancia institucional y operativa. El dispositivo movilizará a más de 13.000 agentes de distintos cuerpos policiales y se articulará en cuatro fases progresivas.

El operativo, coordinado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, integra a alrededor de 11.000 policías nacionales y unos 2.200 guardias civiles, a los que se sumarán efectivos de los Mossos d'Esquadra, de la policía canaria y agentes de las policías locales conformarán el dispositivo de seguridad con motivo de la visita del papa a España entre el 6 y el 12 de junio, además de organismos de inteligencia, emergencias y transporte. La magnitud del despliegue responde al carácter "absolutamente especial y prioritario" de una visita que recorrerá Madrid, Cataluña y Canarias, con eventos multitudinarios y alta exposición mediática.

Un plan escalonado en cuatro fases

Fernando Grande-Marlaska tras anunciar el dispositivo de seguridad que se llevará a cabo durante la visita del Papa. | Marta Fernández / Europa Press

El dispositivo de seguridad se estructura en cuatro etapas diseñadas para anticipar riesgos y garantizar una respuesta coordinada:

Fase previa: iniciada tras la confirmación del viaje, centrada en la planificación, análisis de amenazas y coordinación interinstitucional.

iniciada tras la confirmación del viaje, centrada en la planificación, análisis de amenazas y coordinación interinstitucional. Fase preventiva: activa hasta el 31 de mayo, en la que se ultiman recursos, protocolos y despliegues logísticos.

activa hasta el 31 de mayo, en la que se ultiman recursos, protocolos y despliegues logísticos. Fase de alerta: desde el 1 al 5 de junio, con activación operativa en infraestructuras críticas, rutas, alojamientos y espacios de concentración.

desde el 1 al 5 de junio, con activación operativa en infraestructuras críticas, rutas, alojamientos y espacios de concentración. Fase crítica: durante la estancia del papa, con el máximo nivel de seguridad en todas las sedes del recorrido, desde su llegada hasta su salida el 12 de junio.

Este esquema permitirá adaptar la intensidad del dispositivo en función del nivel de riesgo y del calendario de actos, asegurando una cobertura integral en cada etapa.

Las autoridades reconocen que el plan contempla escenarios complejos, como la amenaza terrorista, el radicalismo o posibles movilizaciones sociales, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas. A ello se suma la coincidencia con otros eventos multitudinarios, como el ciclo de conciertos de Bad Bunny en el Estadio Metropolitano, lo que incrementa la presión sobre los recursos de seguridad.

Además, la dispersión geográfica, incluyendo territorios insulares, y la previsión de grandes concentraciones de fieles obligan a reforzar infraestructuras, transporte y planes de emergencia, especialmente en enclaves como Barcelona o Canarias.

El Gobierno subraya que el éxito del operativo dependerá de la cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad, así como de la experiencia acumulada en grandes eventos internacionales celebrados en España. La visita papal no solo supone un reto logístico, sino también una prueba de la capacidad del país para gestionar eventos de alta complejidad sin comprometer la seguridad ni la normalidad ciudadana.

Con más de 3.000 periodistas acreditados y cientos de miles de asistentes previstos, el viaje de León XIV se perfila como uno de los mayores dispositivos de seguridad desplegados en España en los últimos años.