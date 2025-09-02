Un día como hoy: Aznar eligió a Rajoy… y empezó la colección de frases históricas (que hemos resumido en este vídeo)

"Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible; y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible, es posible". Esto, aunque parezca un trabalenguas, es una de las frases históricas de Mariano Rajoy. Un día como hoy, un 2 de septiembre, pero de 2003, José María Aznar designaba a Mariano Rajoy como candidato del PP para las elecciones de 2004. Una decisión histórica que marcó el inicio de una era política llena de momentos inolvidables... y de frases que ya son parte de la cultura popular e hicieron de Rajoy un líder inolvidable.

Desde entonces, Rajoy no solo ocupó algunos de los cargos más relevantes de la política española, sino que también dejó para el recuerdo un repertorio de declaraciones que, con el paso del tiempo, se han convertido en material de hemeroteca, memes y hasta frases de sobremesa. Su particular manera de expresarse le convirtió en un protagonista inesperado de la cultura popular, más allá de los titulares estrictamente políticos.

Veintidós años después de aquella designación de Aznar, muchas de esas frases siguen vivas en la memoria colectiva y se comparten en redes sociales como si fueran auténticos mantras del ingenio involuntario. Este vídeo recopila algunas de las más célebres, demostrando que Mariano Rajoy marcó, quizá, algo más que una etapa política.