Cuántos funcionarios hay en España: así se compara con el resto de Europa

Los funcionarios son trabajadores de la Administración Pública que han superado un proceso selectivo de oposición. A cambio, reciben un trabajo estable que garantiza el cobro posterior de una pensión de jubilación e incluso algunos tienen la posibilidad de acceder al Régimen de Clases Pasivas del Estado. En cualquier caso, antes de optar a estos beneficios habría que lograr posicionarse correctamente a través de un examen, cuyos detalles se muestran en el Boletín Oficial del Estado.

Es importante comprender que, como se muestra en el portal del Ministerio de Política Territorial, un empleado público no es lo mismo que un funcionario. Mientras que el acceso a una función pública es libre para todos los que se quieran presentar a la prueba, un empleado público desempeña una actividad cuyo sueldo depende de la Administración Pública, sin necesidad de opositar.

En caso de querer conocer los datos exactos que muestren la cantidad de funcionarios que laboran en España, habría que conocer el número de plazas ofertadas y cubiertas a través de un boletín publicado por el Ministerio de Isabel Rodríguez. Se trata del "Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas", que en su última versión señala que "un 53,62% del empleo público es personal funcionario de carrera", es decir, 1.453.815 personas dentro de la administración.

¿Se puede comparar la cantidad de funcionarios españoles con los de otros países europeos?

En estos momentos no se dispone de datos exactos sobre la cantidad de funcionarios de todos los países europeos, ya que la Oficina Estadística Europea (Eurostat) únicamente publica el número de empleados públicos en la Administración pública y Defensa y sobre los funcionarios de la Administración pública central de cada uno de los Estados. Desde el portal Maldita.es, que trata de luchar contra la desinformación a través del uso de herramientas periodísticas, han contactado con Eurostat para obtener más datos al respecto y han podido conocer que "no tienen datos comparables de países europeos sobre 'todos los funcionarios públicos'".

En los últimos días se ha extendido un bulo a través de una cuenta de Twitter verificada. En la publicación se puede leer que "En estos momentos más de 3,2 millones de empleados públicos frente a los 2,3 millones que tiene Alemania". Esta información no es real, ya que no existen datos suficientes para respaldarlo. Las cifras más recientes, ofrecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019, muestran que el España contaba con un "16,3% de empleados públicos dentro de la cifra global de trabajadores" tal y como ha podido conocer Maldita.es. Esto la situaría en la posición número 25 dentro de la escala de países europeos.

La página web también ha podido contar con la opinión de un experto, que ha confirmado que comparar ambas cifras puede inducir a error. Javier Álvarez Liébana, matemático con un doctorado en estadística, aseguró que "comparar la cifra del total de empleados públicos país por país no muestra la realidad social y económica del país en cuestión". Por lo tanto, establecer una tasa con el conjunto de la ciudadanía tampoco sería correcto, ya que no muestra una comparativa correcta entre países. "Por población siempre vamos a tener más funcionarios que, por ejemplo, Letonia. El problema de esta afirmación en números absolutos que no muestra el verdadero número de empleados. Lo correcto sería compararlo con el conjunto de empleados estableciendo una tasa", señaló Liébana a Maldita.es.

¿Cuántos empleados públicos tiene España frente a otros países europeos?

La OIT señaló que España contaba con 3.222.500 empleados públicos el pasado 2019, frente a las 19.779.300 personas ocupadas a nivel nacional. Los datos muestran que los países con una mayor tasa de empleados públicos ese año fueron:

Noruega , con un 32,4%.

, con un 32,4%. Croacia , con un 30,1%.

, con un 30,1%. Dinamarca , con un 29,6%.

, con un 29,6%. Letonia , con un 29,5%.

, con un 29,5%. Montenegro , con un 29,3%.

, con un 29,3%. Suecia , con un 29,2%.

, con un 29,2%. Eslovaquia , con un 26,9%.

, con un 26,9%. Lituania, con un 26,9%.

Eurostat también publicó el 2020 una lista con la proporción de personas empleadas en el sector público entre los Estados miembros. Los resultados fueron muy parecidos:

Suecia , con un 29 %.

, con un 29 %. Dinamarca , con un 28 %.

, con un 28 %. Finlandia , con un 25 %.

, con un 25 %. Estonia , con un 23%.

, con un 23%. Croacia, con un 23 %.

Por otro lado, en las posiciones más bajas se encontraban: