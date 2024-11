Cronología de la dimisión de Lobato: de la filtración sobre el novio de Ayuso al registro de los WhatsApp de Moncloa en la notaria

Juan Lobato ya no es secretario general del PSOE de Madrid. El exlíder regional ha anunciado su dimisión a través de un comunicado en el que ha explicado que no continúa al frente de los socialistas madrileños para "poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido".

Lobato también ha señalado que no cree "en la destrucción del adversario, en la aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente": "Para mí, la política es otra cosa. Y la lealtad a mi partido es trabajo para poner en marcha sus principios".

Cronología de la dimisión de Juan Lobato

Hasta la decisión final de Lobato se han sucedido varios hechos que han acabado con esta dimisión que deja sin líder momentáneo al PSOE de Madrid.

14 de marzo: la conversación entre Sánchez Acera

El inicio de todo, cuando se produce la conversación privada en WhatsApp entre el propio Lobato y Pilar Sánchez Acera, actual jefa de Gabinete de Óscar López. Sánchez Acera envía a primera hora de aquella mañana un documento con información confidencial de Alberto González Amador, novio de Ayuso, para que Lobato la usara en la Asamblea de Madrid. Según la información del diario ABC, Lobato se negó a utilizar dicha información.

16 de octubre: el Supremo imputa a García Ortiz y Lobato va a la notaría

El Tribunal Supremo acuerda abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de Ayuso, que llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga.

La imputación del Supremo hace saltar las alarmas en Juan Lobato, que no duda en acudir en ese momento a la notaría para registrar la conversación privada mencionada anteriormente con Sánchez Acera, sin que ella supiera de este movimiento por parte del líder regional.

18 de noviembre: Rumores sobre un relevo en Madrid

Durante los últimos meses, ya había rumores que situaban a Lobato fuera de los socialistas madrileños por no ser un perfil afín a Pedro Sánchez. El propio Lobato respondía ya respondía a Alsina en una entrevista en 'Más de uno' a mitad de noviembre. "Esto parece el día de la marmota en el PSOE de Madrid. Yo no he escuchado nada de ninguno de los nombres que han ido saliendo", comentaba Lobato, ante informaciones que hablaban de Óscar López como relevo al frente del PSOE-M.

El por entonces líder madrileño aseguraba que Sánchez no le había informado de nada: "Hablé con el presidente la semana pasada y nadie me ha trasladado nada de esto", decía, al mismo tiempo que afirmaba que hacía falta "una alternativa en Madrid".

24 de noviembre: La exclusiva de la filtración de Moncloa

El diario ABC destapaba el pasado domingo 24 de noviembre una exclusiva que haría caer a posteriori a Juan Lobato: 'Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso y trató de implicar a Lobato', contaba Javier Chicote, que informaba de que Moncloa estaba detrás de la filtración de la información confidencial de Alberto González Amador.

Lo que haría caer a Lobato no sería la filtración de Moncloa, sino su reacción, y es que ese día fue cuando se conoció que Lobato había acudido a una notaría para registrar el diálogo con Sánchez Acera y que esos mensajes quedaran guardados.

25 de noviembre: Lobato comienza su versión en 'Más de uno'

Lobato comenzaba a estar acorralado en el PSOE, puesto que varios cargos socialistas veían como "traición" el que el dirigente madrileño acudiera a registrar ante notario un diálogo privado sin consultarlo con la número tres de Moncloa.

En 'Más de uno', el entonces secretario general de Madrid defendió otra versión distinta a la de la exclusiva de ABC, asegurando que acudió al notario para acreditar que la información relativa al novio de Ayuso la recibió a través de los medios de comunicación y no de la Fiscalía.

Así, Juan Lobato negaba "teorías de la conspiración" y subrayaba que ningún socialista madrileño ni Moncloa había recibido de la Fiscalía "ninguna información relativa al novio de Ayuso". "Ella me manda la información que ya se había publicado del correo electrónico", contó Lobato, afirmando que todo se había sacado "de los medios".

En paralelo a esto, ABC desmentía esta versión de Lobato informando de un encuentro que mantuvo el diario con el propio Lobato, en el que éste reconocía "hasta el extremo" la exclusiva publicada el día antes.

25 de noviembre: El Supremo cita a Lobato y crecen las presiones en el PSOE

Las presiones en el seno interno del PSOE no paran de sucederse y apuntan a Lobato, mientras que el Supremo cita al secretario general del PSOE-M para que declare como testigo el próximo viernes día 29 de noviembre a las 10:00 horas en la causa contra el fiscal general del Estado.

Además, la citación se produce a consecuencia de la información publicada por ABC. De hecho, el instructor explica que acuerda esta citación a la vista de dicha noticia en relación con los hechos delictivos que se investigan en las presentes actuaciones y la posible aportación que, de cara a su esclarecimiento, pudiera aportar.

En la providencia, el magistrado indica que Lobato deberá aportar copia del acta de manifestaciones notariales, las mismas que se había negado a mostrar ante la aparición de las informaciones.

26 de noviembre: Lobato denuncia un "linchamiento" de dirigentes del PSOE

El día siguiente, Lobato tiene prevista una comparecencia a las 9:00 horas, cada vez con rumores más crecientes acerca de una posible dimisión por la crítica de diferentes cargos socialistas. No solo no lo hace, sino que Lobato denuncia un "linchamiento" por parte dirigentes socialistas y dice sentirse "preocupado" por dicha presión.

"Si el origen hubiera sido distinto a lo que se me dijo, hubiera supuesto no solo que se me mintió, sino un intento de que yo el que publicara ese documento con origen posiblemente irregular y con consecuencias legales y políticas para mí y para el PSOE-M", afirmaba Lobato, que también dijo que "se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal".

27 de noviembre: La dimisión de Lobato

Solo un día después de ratificar su versión, Lobato anuncia su dimisión. "Es una cagada mundial", "nadie le va a escuchar en el Congreso de Sevilla" o "no tiene apoyos" han sido algunos de los mensajes de fuentes socialistas que veían 'muerto' políticamente a Lobato con el frente del Congreso Federal que se celebra en la capital andaluza este fin de semana.

Ante la situación de "enfrentamiento" y "división grave", en palabras del propio Lobato, el ya exlíder de Madrid ha anunciado a través de un comunicado que deja el PSOE-M, en el que asegura que no cree "en la destrucción del aversario, en la aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente".