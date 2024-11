¿Será Óscar López el relevo de Juan Lobato? El PSOE ya prepara el terreno para las primarias en Madrid

El asunto del documento confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso ha supuesto también un terremoto en el PSOE de Madrid después de que Juan Lobato se viera salpicado por el caso y denunciara este martes un "linchamiento" de varios dirigentes de la formación por sus actuaciones conocidas los últimos días, como el registro ante notario de la conversación privada con Pilar Sánchez Acera acerca del contenido confidencial de Alberto González Amador.

Amparados en el anonimato, dirigentes del PSOE-M han asegurado que Lobato está "completamente desnortado", que lo que ha hecho es "de locos" y que en el partido "no se perdonan las traiciones". "Quiere hacerse 'un Pedro'", esto es, forzar una gestora y luego recuperar el poder del partido, pero le advierte: "no es Pedro, ni de lejos", y le auguran que "se va a quedar en su casa porque ya no tiene hueco dentro del partido. Acabará escribiendo columnas en periódicos de derechas".

Óscar López, ¿posible relevo de Lobato en Madrid?

Ante esta tesitura, aparece en el horizonte el Congreso Federal del PSOE, que se celebra este fin de semana en Sevilla. Las mismas fuentes señalan que el PSOE ya prepara el terreno para un relevo en Madrid, siendo Óscar López uno de los nombres que más suenan para sustituir en el cargo a Juan Lobato. El ahora ministro para la Transformación Digital y la Función Pública guarda silencio y solo apunta a que Lobato sea quien explique el supuesto "linchamiento".

Es la supuesta estrategia que se apunta desde Ferraz, aunque todo a la espera de la celebración de dicho Congreso y la declaración del propio Lobato en el Supremo, tribunal que citó al dirigente madrileño como testigo tras las informaciones que giraban el foco hacia Lobato.

"El señor Lobato tendrá que explicarse él", ha replicado en declaraciones a la prensa, al mismo tiempo que ha argumentado que Ayuso y el PP "son los que tienen que dar explicaciones". "¿Y va a dar explicaciones el PSOE? No, que den explicaciones ellos", ha rematado.

Todo ocurrió este lunes, cuando se conoció que el secretario general del PSOE-M había registrado ante notario una conversación privada con Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López.

Los whatsapps privados que Lobato registró ante notario

Dicho diálogo contenía información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que Moncloa le había enviado a Sánchez Acera para que llegara a Lobato y utilizarla así en la Asamblea de Madrid, a lo que el propio Lobato se negó, según el diario ABC.

Juan Lobato ofrecería otra versión después, asegurando que fue a la notaría a registrar dichos mensajes para acreditar que la procedencia de dicha información venía de los medios de comunicación. Así lo explicaba en la entrevista con Alsina en 'Más de uno'.

No obstante, el registro de una conversación privada se entendió desde dentro del partido como una "traición" y una "cagada mundial", según fuentes del PSOE.

Asimismo, aseguran que "Óscar López no está detrás" ni "en nada de esto" e insisten que esta maniobra de Lobato le hubiera servido, perfectamente, como un mecanismo de chantaje para ganar las primarias y revalidar su puesto como secretario general del PSOE de Madrid. "Es una cagada mundial", insisten las mismas fuentes.