Crece la inquietud social en España: más insegura, menos próspera y más desigual que hace diez años

El informe Horizontes recoge la percepción de la ciudadanía española respecto a múltiples cuestiones de actualidad desde el enfoque de la opinión pública. Con este análisis, se pretende radiografiar y poner cifras a aquellos asuntos que despiertan cierta inquietud e inseguridad en España.

Ocho de cada diez españoles consideran que el mundo es un lugar más inestable que hace diez años. Más del 70% lo percibe como menos seguro, predominando una visión bastante pesimista de cara al futuro. La mayoría, incluso, contempla un conflicto mundial de gran escala como un escenario bastante plausible.

Un coste de vida cada vez más inasumible

La principal preocupación de los españoles radica en el coste de vida, superando con creces a otros asuntos como la vivienda, la sanidad o la corrupción. Más del 50% de los españoles encuestados considera que la situación no mejora con el paso de los años.

La mitad de los ciudadanos, además, considera que es incapaz de ahorrar, y más de un 70% cataloga como inalcanzable el poder mantener un nivel de vida propio de la clase media. Además, para los jóvenes, el esfuerzo ya no es garantía de ascenso social

Más desconfianza en la clase política

Este malestar económico va de la mano de su percepción de la política. Hasta un 65% de los encuestados no se encuentra representado por el sistema democrático actual, que además percibe una sociedad mucho más polarizada.

Este desapego también radica en que la sociedad española se considere más individualista que hace diez años. Con tensiones geopolíticas en el horizonte como el conflicto en Irán, tres de cada cuatro priorizan el consumo de productos de carácter nacional.

Un optimismo bastante moderado

Por fortuna, no todos los espacios analizados favorecen el pesimismo. En el lado positivo encontramos que la sociedad española valora el buen momento actual de algunos aspectos como la innovación tecnológica o los avances en igualdad de género.

Sin embargo, el futuro se sigue mostrando bastante impredecible y "oscuro" para la mayoría de españoles, y se presenta como una fuente de incertidumbre que parece no dar pie a una esperada estabilidad.