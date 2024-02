El Congreso también reprueba a Marlaska por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate

Una semana despu茅s de ser censurado por el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido reprobado este jueves por el pleno del Congreso, que ha pedido que sea destituido por su gesti贸n y por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (C谩diz) arrollados por una narcolancha el pasado d铆a 9.

La moci贸n, impulsada por el PP, ha sido aprobada gracias a los votos a favor de los diputados populares, de Vox y UPN y la abstenci贸n de Podemos, Junts y Coalici贸n Canaria.

Hace un a帽o Marlaska ya fue reprobado por el Congreso por su gesti贸n de la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en Espa帽a.

La oposici贸n denuncia la "negligencia" de Marlaska

En el debate de la moci贸n, el portavoz del PP, Miguel Tellado, defendi贸 que "la negligencia de desmantelar la unidad de 茅lite contra el narcotr谩fico en Gibraltar", OCON Sur, es motivo suficiente para reprobar a Marlaska. Lig贸 esta decisi贸n con el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate.

Seg煤n Tellado, estos dos agentes "fueron ejecutados salvajemente por narcotraficantes porque no contaban con medios suficientes para hacer frente a la amenaza".

El portavoz popular a帽adi贸 que hay otros motivos para reprobar Marlaska, como el acercamiento de presos de ETA "al dictado de Bildu"; el cese de Diego P茅rez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid o la operaci贸n de "echar a la Guardia Civil de Tr谩fico de Navarra" que "ha detenido" el Tribunal Supremo.

Por todos estos motivos, Tellado pidi贸 la "dimisi贸n inmediata" de "un juez degradado" y un "ministro defenestrado" y "achicharrado" por la realidad y su mala gesti贸n", al que ahora le afecta la "sombra de la corrupci贸n" por el 'caso Koldo'.

Sin embargo, los argumentos esgrimidos por el portavoz del PP no gustaron a los socios parlamentarios del presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, pese a que su pretensi贸n inicial era persuadirlos para que saliera adelante la reprobaci贸n.

En el debate -en el que no intervino Junts鈥 ERC y EH Bildu reconocieron que no forman parte del "club de fans" de Marlaska y son los primeros que est谩n a favor de reprobarle, pero no por los "motivos expuestos".

En este sentido, la diputada republicana Pilar Vallugera rechaz贸 entrar "en el juego de PP y Vox", que "no tienen legitimidad" para plantear la reprobaci贸n. En la misma l铆nea se pronunci贸 el diputado de EH Bildu Jon I帽arritu, quien carg贸 contra el PP por El aprovechar "una vez m谩s" una "desgracia con resultado irreparable" para reprobar a Marlaska.