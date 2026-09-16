¿Cómo ha cambiado la ideología de los españoles durante la segunda legislatura de Sánchez?: "El grupo más numeroso es la extrema izquierda"

Marta García Aller ha conversado este martes con Ignacio Urquizu, consejero delegado de Metroscopia, para analizar la información que proporcionan los datos del CIS más allá de la cocina de Tezanos. Urquizu se ha detenido, en especial, en la evolución de la ideología de los españoles durante la última legislatura de Pedro Sánchez, que comenzó en el año 2023.

El experto ha indicado, en primer lugar, cómo el bloque conservador se encuentra en sus máximos históricos, al reunir entre un 32 y un 33% del voto entre derecha y extrema derecha. En general, "hoy en día somos 10 puntos más conservadores de lo que es la media". Paradójicamente, el bloque progresista también ha aumentado debido al crecimiento del bloque de la extrema izquierda, que se ha convertido desde 2023 en "el grupo ideológico más numeroso", algo que nunca había pasado desde la instauración de la democracia en 1978.

Por su parte, el centro se mantiene más o menos estable, por lo que el alza de los otros sectores se explica por la reducción de la población que no tiene ningún tipo de ideología, un porcentaje que antes se situaba cerca del 20% y ahora apenas alcanza el 5%. Urquizu señala que, si relacionamos este fenómeno con el aumento de los extremos, se puede dilucidar que la gente que se encontraba en ese segmento se ha desplazado a alguno de los extremos.

El porcentaje de extrema izquierda se sitúa en este momento cerca del 23%, cuando históricamente se ha colocado cerca del 10%, mientras que la extrema derecha ronda el 9-10%, triplicando las cifras de sondeos anteriores.

Cómo se resparte el apoyo entre los partidos políticos

El auge de la extrema derecha se ha traducido principalmente en apoyo a Vox, donde reúne un 50% de los apoyos, frente al 20% del PP. En el otro ángulo, un 50% de la extrema izquierda muestra su apoyo al Partido Socialista, uno de sus máximos históricos, que solo ha alcanzado en momentos concretos, como las primeras elecciones de Felipe González.

Por el contrario, el PSOE se sitúa como tercera fuerza entre los votantes del centro, donde es superado incluso por Vox, que se coloca como segundo después del Partido Popular. Esto se puede deber, según el sociólogo, a que existe un elevado número de indecisos que no tienen claro aún su voto y están descontentos con el Gobierno.

Urquizu ha destacado cómo es precisamente la pérdida de apoyos en las cercanías del centro lo que más llama su atención, debido a que un partido que tiene intención de gobernar no puede permitirse no contar con apoyos en este segmento. "Me llama muchísimo la atención", ha señalado. También parte de ese voto a Vox es de gente que está cabreada. Pese a ello, se ha mostrado sorprendido por la debilidad en este segmento de un partido que tiene como pretensión gobernar.

Pese al crecimiento de los extremos, la conquista del centro sigue siendo clave para ganar las elecciones en nuestro país, ha apuntado el sociólogo. Todos los partidos que han ganado las elecciones desde 1978, a excepción de Ciudadanos, que consiguió imponerse en el centro pese a no ganar los comicios, han contado con el apoyo de este segmento.

Un estudio del CIS incompleto

Al finalizar la entrevista, Ignacio Urquizu ha lamentado que el estudio del CIS no pregunte por la opinión de los ciudadanos sobre la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno, algo que perjudica no solo a la calidad de la información sino también a los académicos que pretendan estudiar el modo de gestionar crisis de diferentes ejecutivos u otros temas en el futuro. "No tener esas preguntas también nos priva de buenas investigaciones".