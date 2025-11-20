Ignacio Urquizu explica cómo valoran los españoles la dictadura de Franco: "El 63% de los votantes de Vox piensa que es positiva"

El sociólogo Ignacio Urquizo ha hablado sobre la valoración que hacen los españoles del franquismo, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador. El profesor de la UCM ha explicado que según un sondeo hecho en Metroscopia, el 65 % de los españoles piensa que la dictadura es negativa y el 20% positiva.

La sociedad española está experimentando cambios y aunque sorprende la opinión de los jóvenes sobre el franquismo, la mayoría de los españoles considera que la dictadura es negativa, en concreto un 65%.

También lo cree así la población mayor de 65 años, y es que solo el 27 % cree que la dictadura es positiva.

"Positiva" para los votantes de Vox

En cambio, si se analiza por electorado, los datos varían y según el sociólogo, para el 63% de los votantes de Vox, la dictadura es positiva. Por su parte, el 30% de los votantes del PP piensa que es positiva.

50 años de la muerte de Franco

Hace ahora 50 años, la muerte de Franco fue un acontecimiento clave en la historia reciente de España, que desembocó en la actual democracia guiada por la Constitución de 1978.

Tras sufrir un infarto el día 14 de octubre de 1975 y recibir la extremaunción el 25, fue mantenido vivo mientras se intentaba encontrar una solución para la sucesión de poderes, hasta su fallecimiento el 20 de noviembre.

Juan Carlos los asumió de forma interina el día 30 de octubre y juró como rey ante las Cortes Franquistas el 22 de noviembre.

El dictador murió en la cama. Una parte de la sociedad española, -de forma destacada la del exilio- recibió la noticia con alegría y esperanza de cambio. Otra guardó luto, como acreditan las colas en Madrid para pasar por la capilla ardiente.

Muchos españoles lo que deseaban, por encima de todo, era superar la Guerra Civil y la dictadura, y que España se sumará en paz al resto de democracias europeas.