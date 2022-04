Claves del congreso del PP que arranca hoy: cuándo será elegido Feijóo, los esperados discursos de Ayuso y Casado...

El XX Congreso Nacional del PP, en el que Alberto Núñez Feijóo sustituirá a Pablo Casado como líder de la formación, arranca este viernes en Sevilla, con una primera jornada en la que Casado se despedirá y en la que interviene Isabel Díaz Ayuso, la otra protagonista de la inédita crisis que ha forzado este cónclave.

Bajo el lema "Lo haremos bien", se pretenden coser las heridas dejadas por un enfrentamiento con acusaciones cruzadas por espionaje y falta de ejemplaridad, y relanzar al PP como alternativa al Gobierno.

Con el mismo escenario de fondo, Sevilla, el PP se ha inspirado en su congreso de 1990, que culminó la refundación y dio el mando a José María Aznar, para hacer ahora un reinicio, "centrados en la libertad" y con una renovación por "adición" que cuenta "con todos" y dejará fotos de "unidad y pluralidad".

Primera jornada: despedida de Casado y habla Ayuso

Los dos elementos que centrarán la atención de esta primera jornada serán los nombres de la cúpula que rodeará a Feijóo, tras conocerse este jueves que su apuesta para la Secretaría General es Cuca Gamarra, y el discurso de despedida de Pablo Casado.

Antes de esta despedida, prevista a las 18.30, el PP celebrará una jornada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), donde hablarán todos los presidentes regionales del partido y los presidentes autonómicos.

Cuca Gamarra y el informe de la dirección saliente

Una de las citas de más peso, a primera hora de la tarde, será cuando Cuca Gamarra, coordinadora general desde que el pasado 24 de febrero Casado pasase a un segundo plano, exponga el informe de la dirección saliente, en sustitución del secretario general, Teodoro García Egea, quien dimitió y al que sucederá como número dos.

A continuación, el futuro líder del PP en su condición de presidente de la Xunta moderará una mesa con el resto presidentes autonómicos populares, es decir los de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia y Ceuta.

Los esperados discursos de Ayuso y Mañueco

Es la intervención de la jefa del Ejecutivo madrileño la que mayor interés suscita, aunque también tiene peso Alfonso Fernández Mañueco porque sigue pendiente su investidura al frente de la primera coalición de Gobierno del PP y Vox, en Castilla y León.

Los expresidentes del Gobierno y del PP José María Aznar y Mariano Rajoy tomarán el testigo, -en el caso de Aznar por videoconferencia porque ha dado positivo en coronavirus- antes de ceder el escenario a Pablo Casado. El equipo del que fuese elegido líder del PP en 2018 no ha adelantado las líneas maestras de su tercera despedida. En la segunda, ante la Junta Directiva Nacional, aseguró que no merecía la reacción en su contra, pero también que no guardaba rencor.

¿Dará Feijóo nuevos nombres de su Ejecutiva?

Un discurso de Feijóo cerrará la primera jornada con la incógnita de si dará nuevos nombres de su Ejecutiva, tras el de Cuca Gamarra como secretaria general. Con seguridad, Feijóo sí debe desvelar la lista de sus 35 vocales al Comité Ejecutivo Nacional.

Sobre el resto, este jueves en Santiago ha destacado que tiene durante el congreso dos discursos, el de hoy y el de mañana, sábado, para "concretar los nombramientos importantes, al menos los de la cúpula" y ha abierto la puerta a contar con miembros de la Xunta en secretarías ejecutivas.

¿Cuándo será nombrado Feijóo como nuevo líder del PP?

No será este viernes, si no mañana, sábado, cuando Feijóo resulte elegido presidente por los compromisarios del partido, en una jornada en la que participarán el presidente del PPE, Manfred Weber, y Margaritis Schinas, vicepresidenta de la Comisión Europea, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha caído de la convocatoria.

Además, dará un discurso el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anfitrión del cónclave y protagonista del primer cartel electoral de la etapa Feijóo, quien por su parte cerrará el congreso con su segundo discurso, con la misma incógnita sobre los nombres de su equipo.

El paso del PP nacional por Sevilla terminará en todo caso el domingo, con el Comité Ejecutivo que hará efectivo el nombramiento de Gamarra como secretaria general y está por ver si también ratificará la elección del resto de la cúpula del nuevo PP.