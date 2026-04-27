El chófer de Mazón sitúa su llegada al Cecopi "sobre las ocho" y evita aclarar su papel durante la dana

El chófer del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón durante la dana del 29 de octubre de 2024, Ernesto Serra Morant, evitó este lunes dar explicaciones en la comisión de investigación del Congreso, en una comparecencia marcada por el silencio y la falta de detalles sobre una jornada en la que murieron 229 personas.

Desde el inicio de su intervención, Serra dejó claro que no respondería a las preguntas de los diputados, alegando que ya había cumplido con su deber al declarar ante la jueza que instruye la causa en Catarroja. Con voz contenida, insistió en remitirse a ese testimonio judicial, lo que frustró las expectativas de los grupos parlamentarios que buscaban aclarar las contradicciones detectadas en el relato de Mazón durante el último año.

Pese a su negativa generalizada, el conductor deslizó un dato relevante al ser preguntado por el momento en el que trasladó al entonces president al Cecopi, el centro de coordinación de emergencias: aseguró que fue "sobre las ocho" de la tarde, una referencia temporal que cobra importancia en el debate sobre la gestión política de la crisis.

Presión política y sospechas de contradicciones

La comparecencia había sido impulsada especialmente por los grupos de la izquierda como Sumar, interesados en contrastar la versión del chófer con la ofrecida por Mazón, que ha sido cuestionada por sus inconsistencias, en particular en relación con su agenda durante las primeras horas del temporal y su conocida comida con la periodista Maribel Vilaplana.

Durante la sesión, la diputada de Compromís Àgueda Micó llegó a sugerir que Serra podría haber recibido presiones para no declarar, una hipótesis que el conductor rechazó de forma tajante. Aseguró que no ha sido coaccionado "ni antes, ni durante, ni después" de su comparecencia.

El tono más duro lo protagonizó el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, que encadenó preguntas sin obtener respuesta. El silencio del compareciente contrastó con la insistencia de los diputados en esclarecer aspectos clave como la duración de la comida de Mazón o sus primeras decisiones tras la misma.

El foco en la actuación de Mazón

La única referencia horaria aportada por el chófer —esa llegada "sobre las ocho" al Cecopi— refuerza el foco sobre la gestión de Mazón en las horas críticas de la dana, cuando se produjeron los momentos más graves de la emergencia.

Hasta ahora, el expresidente valenciano ha defendido su actuación y ha negado irregularidades, pero la falta de claridad en su relato y la ausencia de nuevas explicaciones por parte de su entorno mantienen abiertas las incógnitas políticas y judiciales.

Otros detalles menores también emergieron en la comisión, como el hecho de que el vehículo oficial en el que se desplazaba Mazón no llevaba la radio encendida durante el trayecto al centro de emergencias, un dato que añade más preguntas sobre el flujo de información en un momento decisivo.

La comparecencia, en definitiva, concluyó sin aportar nuevas certezas, más allá de una referencia horaria que podría resultar clave en la reconstrucción de los hechos y en la evaluación de responsabilidades.