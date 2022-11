El CGPJ rechaza los "ataques intolerables" a los jueces por las rebajas de condena con la ley del 'solo sí es sí'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su "más firme repulsa" a los "intolerables ataques" vertidos contra los jueces que están revisando condenas por delitos sexuales en aplicación de la conocida como "ley del solo sí es sí", y ha defendido que los magistrados únicamente están aplicando la norma.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces sale así al paso de las críticas por parte de diferentes dirigentes del Ministerio de Igualdad, que han achacado la revisión a la baja de condenas a agresores sexuales a interpretaciones machistas de la ley por parte de los magistrados.

En un comunicado, al que se ha adherido la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, el CGPJ afirma que "este tipo de actuaciones" por parte de "algunos responsables políticos" minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, en concreto, en la justicia, "aumentando su desprotección".

Después de que el martes saliesen a la luz algunas reducciones de condena a agresores sexuales en aplicación de la "ley del solo sí es sí", desde el Ministerio de Igualdad, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, hizo una férrea defensa de la norma y atribuyó las modificaciones de penas a una lectura "reaccionaria y sorprendente" por parte de los jueces.

Este miércoles, la ministra Irene Montero ha indicado asimismo que la rebaja en algunas penas se debe a que hay jueces que "no están cumpliendo con la ley" por "machismo".

Palabras que, según ha expresado el CGPJ, que fue muy crítico con el anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, "se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual".

Preguntada por los periodistas en el Congreso sobre este comunicado, Rosell ha señalado que no lo había leído porque estaba compareciendo en comisión, pero ha añadido: "Todavía no ha hablado el Tribunal Supremo. Me parece una falta de respeto avanzar desde un órgano de Gobierno lo que vaya a decir el Supremo en recurso y me parecería muy mal que les estuvieran presionando".

El Consejo señala en su comunicado que tanto la Constitución como el Código Penal recogen la aplicación de la norma más favorable y que esta última ley establece el "efecto retroactivo" de aquellas leyes penales que favorezcan al condenado.

Por tanto, dice el CGPJ, las resoluciones judiciales que se han conocido en los últimos días y que rebajan las condenas a agresores sexuales son el resultado de "la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del poder judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley".

Y recuerda además que el CGPJ ya advirtió en su informe contrario al anteproyecto que "el cuadro penológico contemplado" para los delitos de agresiones sexuales "suponía una reducción del límite máximo de algunas penas" y avisó además de que "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente".