Ceuta recupera el control de la zona del litoral tras el desalojo de las zonas cercanas a la desaladora

La Policía ha desalojado a varias decenas de inmigrantes que se encontraban en los asentamientos de los alrededores de la desaladora de Ceuta, cercana a la playa de El Trampolín. Los 350 efectivos que participan en la operación han levantado todos los asentamientos cercanos al espigón y los que los inmigrantes han creado entre los bloques de hormigón del mismo.

Según la Policía, el objetivo es doble: por un lado, garantizar la seguridad a la instalación en caso de ser necesario acceder a ella y, por otro, evitar una situación de riesgo para la integridad física de los propios migrantes, ya que es una zona en la que cualquier caída puede producirles lesiones graves y riesgo para su vida.

Una circunstancia que puede agravarse con la llegada de temporales de lluvia "que incrementen la humedad y hagan intransitables las zonas", añade la Policía. Así las cosas, se va a proceder a vallar la zona, respondiendo así a una petición cursada por la Consejería de Medio Ambiente.

Los migrantes se refugian en el monte

La planta desaladora es la encargada de suministrar agua corriente a la ciudad, sustituyendo -excepto en momentos puntuales por paradas técnicas- a los dos pantanos que hay en Ceuta.

Tras este desalojo, una treintena de migrantes ha huido en dirección a los montes que bordean la ciudad al enterarse de la llegada de efectivos policiales. Según ha informado EFE, muchos de ellos han optado por esquivar el dispositivo establecido por los agentes para realizar el traslado hasta la zona de la Fábrica del Guano.

Cientos de ceutíes vuelven a salir a las calles para protestar contra el Gobierno

Cientos de ceutíes han salido de nuevo a las calles de la ciudad autónom, cuando están a punto de cumplirse dos meses de la entrada de 80.000 inmigrantes y cuando todavía permanecen en las calles 10.000 de ellos.

"No es inmigración, es invasión" es uno de los lemas que podía leerse en la pancarta de la cabecera de la manifestación, que ha comenzado junto al edificio de la Delegación del Gobierno y ha terminado en la frontera del Tarajal. La convocatoria ha empezado por redes sociales y cerca de un millar de personas han formado parte de la movilización.

"Pedro Sánchez, dimisión" o "¿Dónde está la ministra Montero?" han sido algunas de las consignas que han cantado a lo largo de los cuatro kilómetros y medio que conectan ambos puntos de la ciudad. Ya en las puertas de la frontera, los manifestantes han terminado con una sentada como protesta y han leído un manifiesto.