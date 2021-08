Un brote de coronavirus causa ocho fallecidos en la residencia abulense de El Barraco

Este fin de semana ha aumentado notoriamente la mortalidad en el Hospital de Ávila que, entre el sábado y el domingo, notificó ocho fallecimientos a los que este lunes se sumó uno nuevo como consecuencia de la infección de la covid-19, según informó el jefe del Servicio Territorial de Sanidad Luis González Maroto

Este incremento en las defunciones encuentra su explicación en el brote de coronavirus registrado en una residencia de mayores situada en El Barraco (Ávila) que actualmente cuenta con cincuenta y seis casos positivos confirmados, según informa la redacción del Diario de Ávila.

Según explicó González Maroto al Diario de Ávila, las ocho personas fallecieron en el Complejo Asistencial de Ávila, en unos casos después de permanecer "ingresados unos días" y, en otros después de "unas pocas horas o bien al día siguiente" puesto que, por la gravedad que revestían, "nada se pudo hacer". En cualquier caso, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad incidió en que todas eran "personas mayores con patologías previas".

Nuevas cepas virulentas

El hecho de que hayan fallecido ocho personas con coronavirus vacunadas con la pauta completa desde hace meses parece encontrar su explicación en las nuevas cepas que habrían podido ocasionar el brote en la residencia, pero todavía no existen datos concluyentes en este aspecto. "No se ha secuenciado todavía, no sabemos el tipo de cepa", reconocía González Maroto antes de apuntar que "la velocidad de transmisión que está habiendo en esta quinta ola es mucho más rápida y virulenta que las anteriores", factor que justificaría el "desenlace fatal" de este brote.

El incremento de defunciones por covid-19 registradas en el Hospital de Ávila durante los últimos días sumó este lunes un nuevo fallecimiento que eleva a 367 el número total de víctimas mortales por coronavirus en el ámbito hospitalario desde que se inició la pandemia.