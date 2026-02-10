Belarra se enzarza con Vito Quiles en el Congreso: "¿Te han dado ya el carnet del PP?"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a cruzarse con el activista político Vito Quiles en la sala de prensa del Congreso, en un intercambio cargado de acusaciones sobre su presencia en el cierre de campaña del PP en Aragón y sus supuestos vínculos con la derecha.

La tensión ha escalado hasta el punto de que la política ha interpelado directamente al creador de contenido con la frase "¿Te han dado ya el carnet del Partido Popular, Vito?", en medio de un rifirrafe que ha terminado por truncar la rueda de prensa.

El origen del rifirrafe

El choque se ha producido durante la rueda de prensa previa al pleno, cuando Quiles ha tomado la palabra sin turno y ha interpelado a Belarra sobre el resultado de Podemos en Aragón, tras quedar la formación sin representación tras las elecciones del 8 de febrero.

La líder morada ha respondido con una batería de preguntas sobre su participación en el cierre de campaña del PP en Zaragoza, en el que Quiles fue uno de los encargados de "amenizar" el acto junto al grupo Los Meconios, en un formato bautizado por el propio PP como "K‑Ñas".

Las frases que han hecho virales el enfrentamiento

En plena discusión, Belarra ha lanzado: "¿Te han dado ya el carnet del Partido Popular, Vito? Yo creo que esas preguntas las hemos contestado muchas veces. Tú no has contestado la pregunta más importante, que es si ya te han dado el carné del Partido Popular y cuánto te han pagado por ir al cierre de campaña de Aragón, que debe ser una buena pasta".

Insistiendo, ha remachado: "Esas son las preguntas que tienes que responder: ¿Cuánto te paga el Partido Popular por ir a su cierre de campaña? Tú estás haciendo el trabajo sucio del Partido Popular y de VOX, y creo que la gente tiene derecho a saber cuánto cobras y para quién trabajas".

Ante las continuas interrupciones de Quiles, varios periodistas han reprochado al agitador que impidiera que el resto de medios pudiera formular sus preguntas, lo que ha llevado al equipo de prensa de Podemos a acortar la comparecencia. Mientras, Belarra ha insistido en que ella sí ha respondido "esas preguntas" en múltiples ocasiones, y ha acusado a Quiles de centrarse solo en el "corte de vídeo" y en la polémica, más que en el contenido político.

El episodio se enmarca en la escalada de tensión en torno a la figura de Vito Quiles, al que el Consejo Consultivo del Congreso ya ha considerado responsable de infracciones "graves" por repetidas interrupciones y conductas que obstaculizan el trabajo periodístico, con recomendaciones de suspender temporalmente su acreditación.

Desde la izquierda, el rifirrafe ha sido interpretado como un ejemplo de cómo el agitador se ha convertido en un elemento recurrente en los actos de la derecha, mientras Podemos exige mayor transparencia sobre los contratos y pagos que puedan existir entre formaciones como el PP y creadores de contenidos con perfil polémico.