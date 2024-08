El PP baraja citar a la directora del CNI en el Congreso por la fuga de Puigdemont

El PP baraja la posibilidad de citar en el Congreso a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para que aclare si los servicios de Inteligencia tuvieron alg√ļn papel en el dispositivo para detener al expresidente catal√°n Carles Puigdemont o si recibieron √≥rdenes de mantenerse al margen.

La ley encarga el control parlamentario del CNI a la Comisi√≥n de Gastos Reservados del Congreso, que se re√ļne a puerta cerrada y de la que s√≥lo forman parte un diputado por cada grupo parlamentario. En este primer a√Īo de legislatura a√ļn no se ha estrenado.

Tras la reaparición y fuga de Carles Puigdemont, el PP ya pidió la comparecencia urgente de Pedro Sánchez y exigió la destitución "inmediata" de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, pues considera que esa huida sólo pudo ser posible con la colaboración, por acción o inacción, del Gobierno central.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha se√Īalado que, en este caso, los ceses y dimisiones son "lo m√≠nimo exigible", y recuerda que as√≠ se han producido en otros pa√≠ses y tambi√©n en Espa√Īa, como cuando huy√≥ Luis Rold√°n y dimiti√≥ el ministro del Interior, entonces Antoni Asunci√≥n.

"Los espa√Īoles no tenemos por qu√© sufrir el descr√©dito internacional que estamos sufriendo de la mano de Pedro S√°nchez y ser el hazmerre√≠r de cualquier otra democracia --ha se√Īalado--. Hay que pedir explicaciones a quien ha hecho que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no actuaran, como a quien ha ido desmantelando lo que son nuestros servicios de inteligencia en Catalu√Īa para que no se pueda saber lo que pas√≥".

En ese sentido, además de la comparecencia de Sánchez, que debe ser aprobada a final de mes por la Diputación Permanente, el PP se plantea también forzar la reunión de la Comisión de Gastos Reservados para interrogar a la directora del CNI: "Es una de las cuestiones que nosotros barajamos y que, por tanto, plantearemos en el próximo periodo de sesiones", ha indicado Gamarra.

S√°nchez, tan escapista como Puigdemont

A su juicio, "lo que busca Pedro S√°nchez es que pase el verano y que, con las altas temperaturas y el descanso estival, parezca que esto no ha ocurrido". "En esto ya sabemos que S√°nchez es una artista, le saca incluso ventaja en escapismo a Puigdemont --ha ironizado--. Pedro S√°nchez es el alumno aventajado a la hora de intentar escapar de la asunci√≥n de responsabilidades pol√≠ticas de cara a los espa√Īoles".

Para la dirigente del PP, no se puede admitir que el Estado est√© desapareciendo de una parte de Espa√Īa, como es Catalu√Īa, cuando esa es adem√°s una de las exigencias del independentismo. "Y lo que no han conseguido los independentistas de primera mano, lo est√°n consiguiendo de manera mucho m√°s r√°pida a trav√©s de Pedro S√°nchez", se lamenta Gamarra.